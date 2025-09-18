La Feria del Caballo de Huelva crece en 2025 con más de medio centenar de casetas

La Feria del Caballo sigue su línea ascendente y en esta nueva edición contará con un total de 54 casetas, siete de ellas nuevas. Así lo han confirmado a Huelva24 desde el Ayuntamiento de la ciudad, tras el proceso de evaluación de renovaciones y solicitudes que se ha llevado a cabo en estas últimas semanas.

De este modo, serán seis casetas más que en la pasada edición –que contó con 49–, en un evento que se consolida año tras año y en el que son muchos los onubenses interesados en participar, aunque el proceso de adjudicación se ve limitado por el espacio disponible en el parque Alcalde Juan Ceada Infantes, más conocido como parque de Zafra.

El plazo para la renovación y nuevas solicitudes estuvo abierto entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre y pese al incremento en el número de casetas instaladas, éste sigue siendo insuficiente para responder a la demanda creciente. Por ello, desde el Ayuntamiento de Huelva modificaban este año la ordenanza municipal para dotar de transparencia al proceso de adjudicación, establecer un protocolo claro y preservar el espíritu ecuestre del evento.

Con las peticiones que se han quedado fuera se ha creado un Registro de solicitudes de licencia que fija como criterio principal la antigüedad, por lo que serán peticiones que ya cuenten con ventaja de cara a futuras solicitudes.

Una feria en expansión

La Feria del Caballo de Huelva, que se celebrará este año del 10 al 12 de octubre, está organizada conjuntamente por la Asociación Huelva Ecuestre y el Ayuntamiento y se ha consolidado en los últimos años como una cita de referencia en la provincia, atrayendo a miles de visitantes y aficionados al mundo ecuestre.

Cada edición dedica un espacio protagonista a un municipio onubense, y en este 2025 será Palos de la Frontera quien tenga su propia caseta para mostrar su cultura, historia y tradiciones

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ya destacó tras la pasada edición que la feria se ha «consolidado como un evento de todos los onubenses», pese a la incertidumbre meteorológica que obligó a cancelar buena parte de las actividades ecuestres, pero que no impidió que el recinto ferial estuviese lleno todos los días.

De cara a la edición de este año, con 54 casetas y un programa en crecimiento, la Feria de Otoño y del Caballo refuerza su papel como una de las grandes citas del calendario festivo onubense, con el caballo como eje vertebrador y el parque de Zafra convertido en punto de encuentro.