Desmantelan una red de estafas online con origen en denuncias presentadas en Huelva

Las primeras víctimas alertaron desde Minas de Riotinto sobre perfiles falsos que simulaban vender muebles por internet

Llega la temporada alta de las estafas por internet: estos son los fraudes de moda en Huelva

Estafa 8.000 euros con justificantes de transferencia falsos a empresas cárnicas de la Sierra de Aracena

Detenciones en el marco de la operación de la Guardia Civil guardia civil

Huelva24

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido a once personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más en el marco de la denominada operación Talamineda, una investigación que comenzó tras las primeras denuncias presentadas en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). Los implicados están acusados de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, principalmente a través de redes sociales. El grupo utilizaba perfiles falsos que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles. Publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados mediante mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio.

Una vez ganada la confianza de las víctimas, estas realizaban los pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin llegar a recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas por los estafadores.

Cuentas bancarias en Valladolid

La investigación ha permitido identificar un entramado de cuentas bancarias en Valladolid empleadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Finalmente, la operación ha culminado con la completa desarticulación de la organización criminal, integrada por 21 personas. Parte de los miembros actuaban como «mulas económicas», facilitando el movimiento del dinero ilícito.

Las diligencias han sido instruidas por la Guardia Civil de Valladolid y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de dicha ciudad.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app