Feria del Libro 2025 en Huelva: fechas, ubicación, autores que asistirán y programación completa de actividades

La lectura vuelve a ponerse en el centro de la agenda cultura y de ocio en Huelva con la llegada de la 49º edición de su Feria del Libro. Un evento que se extenderá durante diez días consecutivos y desplegará una programación con más de un centenar de actividades entre presentaciones, firmas, talleres y encuentros con autores.

Del 17 al 26 de octubre, la Plaza de las Monjas volverá a transformarse en el epicentro literario de la ciudad, con 22 stands dedicados a librerías, editoriales e instituciones que pondrán en valor el talento onubense. En palabras del concejal de Cultura, Nacho Molina, se trata de «la feria del libro más antigua de Andalucía», una cita que reúne a autores, lectores y profesionales del sector «en una auténtica fiesta de la cultura y el comercio local».

La edición de este año llega con un lema claro: acercar la literatura a todos los públicos. Habrá cuentacuentos, talleres escolares, presentaciones de obras premiadas y encuentros con grandes nombres del panorama nacional, en una programación que mezcla propuestas educativas, familiares y de divulgación cultural.

Novedades de esta 49º edición

El cartel oficial de esta 49ª edición ha sido diseñado por la onubense Encina Rodríguez Marco, ganadora del concurso convocado por la Asociación Provincial del Libreros. La obra, de tonos cálidos y mirada evocadora, representa cómo la cultura y la lectura «nos abren los ojos y nos permiten descubrir el mundo desde nuevas perspectivas». En ella se cuela un guiño muy onubense: la silueta del lince ibérico.

La Feria también avanza en materia de accesibilidad, gracias a la colaboración con Autismo Huelva Ánsares. Los stands contarán con pictogramas para facilitar la orientación de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y, cada tarde, se implantará la llamada «hora silenciosa», sin música ambiente, para garantizar un entorno tranquilo e inclusivo.

Otras entidades también suman su apoyo a la cita. La Diputación Provincial de Huelva participará con un espacio propio dedicado a los clubes de lectura de la provincia, integrados por casi 700 lectores; mientras que la Fundación Caja Rural del Sur contará por primera vez con stand propio, destinando la recaudación de sus ventas a la asociación Érase Una Vez, que trabaja con niños con enfermedades raras.

Más de un centenar de actividades

Durante diez días, la Feria del Libro 2025 ofrecerá una intensa programación con actividades de mañana y tarde. Entre los autores que pasarán por el espacio UNIA figuran nombres reconocidos como Lorenzo Silva, Nieves Herrero, José Antonio Lucero, Susana Martín Gijón, Inma Rubiales o J.J. Benítez, además de numerosos escritores onubenses.

Viernes 17

-17.00h Presentación 'El cólera morbo en Huelva: 1833-1890' (Premio Diego Díaz Hierro de Investigación 2024, Ayuntamiento de Huelva), de José Juan de Paz Sánchez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Presentación 'Abby' (Pábilo), de Manu Palma. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'El último maestro del silencio', 'El monje que aprendió a hablar con Dios' y 'El ángel manco' (Pábilo), de David de Gil Gómez. Stand Editorial Pábilo

-18.30h Cuentacuentos «Ñac-Ñac». Stand Librería Dorian

-19.00h Presentación 'La sombra de los Praga' (Niebla), de Manuel Jesús Soriano Pinzón. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00hPhotocall con Personaje Ñac-Ñac

-19:00h Firma 'Huelvalogía' (Niebla), de Luis Alfonso Morales Mateo. Stand Editorial Niebla

-20.00 Encuentro con Lorenzo Silva (Destino). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Sábado 18

-11.00h Presentación 'Con todas mis capas' (Apuleyo), de María Izquierdo Vázquez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Cuentacuentos-taller '¡Me meo! en el museo' (Pábilo), de Valeria Kiselova. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Firma 'Guillermo' (Loto azul), de Sara del Toro. Stand Librería Dorian

-12:00h Firma 'De príncipes y ranas', de Soledad Vela Ortega. Stand Librería Mar de libros

-12.00h Firma 'Bemvindo, un bombero a rayas' (Bakuta), de Rosario Fernández Ruiz-Adame. Stand Librería Saltés

-13.00h Presentación 'Chistes graciosos para pequeños talentosos' (Niebla), de Luis Pérez Llanes. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Encuentro con Nieves Herrero (Ediciones B). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Firma 'Bajo la línea del paraíso', de Soledad Vela Ortega. Stand Librería Desdémona.

-17.00h Firma 'Malaqa' , de Juan Antonio Lopera. Stand Librería Desdémona.

-18.00h Encuentro con Rebeca Stones (Montena). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'El Séptimo de comisaría' (Pábilo), de Jennifer Rodríguez-López. Stand Editorial Pábilo

-18:00h Firma 'Flores para ella' e 'Inefable', de Yaiza Docón. Stand Librería Mar de libros

-19.00h Presentación 'El alumno' y 'La maestra' (Ediciones B), de José Antonio Lucero Martínez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00h Firma 'Después del pop' (Rialp), de Elisa Fernández Guzmán. Stand Librería Saltés

-20.00h Presentación 'Los seres rotos' (Pábilo), de Jesús González Francisco. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Domingo 19

-11.00h Presentación 'Sincronicidad' (Niebla), de Sergio Valdes. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Presentación 'La ballena azul' (Jekyll & Jill), de Raúl Quinto. Stand de presentaciones

Espacio UNIA:

-12:00h Firma Cristina Font (literatura infantil-juvenil). Stand Librería Mar de libros 13.00

-17.00h Encuentro con Silvana y Valeria Rebollo (Montena). Stand de presentaciones

-17.00h Firma 'Monstruos de Covadonga' (Estrella del Norte), de Carlos Caro. Stand Librería Desdémona.

-18.00h Presentación 'La capitana' (Alfaguara), de Susana Martín Gijón. Stand de presentaciones

-18:00h Firma 'Cántico de fuego y sombras', de Veca Grace. Stand Librería Mar de libros

-19.00h Presentación 'Tu nombre mío' (Berenice), de Antonio Manuel. Presenta Remedios Malvárez (directora de cine). Stand de presentaciones

-19.00h Firma 'Tu nombre mío' (Berenice), de Antonio Manuel. Stand Librería Saltés

-19:00h Firma 'EX. Exorcismos de memoria' (Niebla), de José Juan Díaz Trillo. Stand Editorial Niebla

-20.00h Presentación 'Una madre imperfecta' (Babidi-bú), de Mónica Caballero Fisac. Stand de presentaciones

Lunes 20

-11.00h Actividad para colegios: Cuentacuentos 'Emociones que emocionan', de Olga Borrego Enrique. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Actividad para colegios: 'El sonido entre dos ríos', de César López Perea. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Cuentacuentos 'Los zapatos de colores', de Rocío Aranda Vallellano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Firma 'Sabiduría portátil' (C&M), de Cayetano Santana. Stand Librería Desdémona

-18.00h Presentación 'El libro de la tuta' (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva), de Juan Manuel Ruiz y Juan Villegas. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'Los zapatos de colores', de Rocío Aranda Vallellano. Stand Librería Copy Pintor

-18.00h Firma 'Cuentos de Saltés' (Pábilo), de Juan Antonio Morales con ilustraciones de Luis Alfonso Morales. Stand Editorial Pábilo

-19.00h Presentación 'Huelva al amanecer' (Niebla), de Pedro Rodríguez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00h Actividad libros de Romance con Ana y @bookwithro7. Stand Librería Copy Pintor.

Martes 21

-11.00h Actividad para colegios: Cuentacuento 'Mrs. Wishy- Washy', de Joy Cowley por María José Álvarez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Cuentacuentos 'Los emocicuentos' (Apuleyo), de Laura Caballero Serrano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Presentación 'Los emocicuentos' (Apuleyo), de Laura Caballero Serrano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Firma 'Susurros de humo y agua', de Silvia P. Martín. Stand Librería Desdémona

-18.00h Presentación 'Matadero' (Niebla), de Fernando Barón. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'Cortejo de libélulas. 160 haikus' (Pábilo), de Sergio Rufo Benavente. Stand Editorial Pábilo

-19.00h Presentación 'Luciérnagas para ahuyentar demonios', de Fátima Javier. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00h Firma 'La geometría del miedo' (Onuba), de Juan José Sayago Robles. Stand Librería Saltés

-19.00h Actividad libros Fantasía y Romantasy por @sarabibooks y Cris.Stand Librería Copy Pintor

-19:00h Firma 'Rita, Flor de Sal' (Niebla), de Antonio Aguilera. Stand Editorial Niebla

-20.00h Presentación 'Libro sobre el patrimonio de Huelva' (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva), de Alfonso M. Doctor. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Miércoles 22:

-11.00h Encuentro clubes de lectura de las bibliotecas municipales: 'Compartir lecturas, construir comunidad', a cargo de Daniel Blanco. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Actividad para colegios: Teatro musical 'Tun-tun-tun-Turandot' por Alumnado de la mención de música del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Huelva. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-13.00h Actividad para colegios: Coloquio 'Un paseo por la escritura', de José Orihuela Guerrero. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Presentación 'Kena' (Babidi-bú), de Esther Murcia. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Firma 'Trazos de terror) (Glosolaia), de Iris Infantes. Stand Librería Desdémona.

-18.00h Presentación 'Después de todo, la luz' (Niebla), de Manuel García Villalba. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'Sed de pueblo' (Pábilo), de Gaspar Limón. Stand Editorial Pábilo

-19.00h Diálogo entre el escritor Isaac Rosa y el autor de cómic Miguel Brieva: 'Somos lo que nos contamos. La potencia intoxicante o emancipadora de nuestros relatos'. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00h Firma 'Pares y Nones' (ExLibric), de María del Mar Rodríguez y Bryan Steven Lozano. Stand Librería Welba

-19.00h Firma 'La sombra que soy' (Apuleyo), de Elena Lechuga. Stand Librería Dorian

-19.00h. Actividad libros novela histórica por @mrociodelatorre y María. Stand Librería Copy Pintor.

-20.00h Presentación 'La churra de Arturo. Cuentos casi verdes' (Pábilo), de Augusto Thassio. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Jueves 23

-11.00h Actividad para colegios: Cuento teatralizado 'El club de los valientes', por Miguel Ángel Vázquez Valle. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Actividad para colegios: 'El sonido entre dos ríos', de César López Perea. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Presentación 'Historia del Real Club Recreativo de tenis de Huelva' (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva), de Jaime Zaforas Díaz. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Firma 'Intacto' y 'Contacto', de Cris Blackpearl. Stand Librería Desdémona

-18.00h Actuación Conservatorio profesional de música Javier Perianes de Huelva

-18.00h Firma 'El silencio de las hojas amarillas' (Pábilo), de Paz Ruiz González. Stand Editorial Pábilo

-18.00h Pintacaras Halloween y fantasía con @brillimagic. Stand Librería Copy Pintor

-19.00h Presentación 'Un asesino que lee historias de amor' (Pábilo), de Félix Amador. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00h Firma 'Nota de suicidio: Manual de Instrucciones' (Adeshoras), de Joaquín Correa. Stand Librería Dorian

-20.00h Presentación 'El descubridor de sueños' (Pábilo), de María Coronado. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-20.00h Reunión clubes de lectura: Navegantes del vacío, Amores no normativos, Romantasy y Club LGTBIQ+. Stand Librería Dorian

Viernes 24

-11.00h Actividad para colegios: Cuento teatralizado 'Cuantos que andan' por María Andivia Reyes. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Actividad para colegios: 'De la imaginación al papel: el viaje de los libros' por Antonia Alma Arroyo Campaña. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-13.00h Actividad para colegios: Taller de escritura creativa '¿Cómo creamos a los personajes?' por Ana Isabel Gil Sánchez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Presentación de los Cuadernos Juanramonianos Nº 8, 9, 10 y 11 (Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Firma 'La suerte de los idiotas', de Roberto Martínez. Stand Librería Desdémona

-18.00h Encuentro con Violeta Reed (Grijalbo). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'La memoria varada' (Pábilo), de Rafael Adamuz. Stand Editorial Pábilo

-18.30h Cuentacuentos coreano con actuación musical y baile 'Las guerreras del K-pop'. Stand Librería Dorian

-19:00h Firma 'Señora maestra diga algo' (Avant), de Loly R. Mateo. Stand Librería Mar de libros

-19.00h Reunión club de lectura Copy pintor. Stand Librería Copy Pintor

-20.00h Presentación 'Camino de Malpica' (Pábilo), de Rocío Terenti. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Sábado 25

-11.00h Cuentacuentos-presentación 'Pedro quiere ser un vampiro' (Pábilo), de Eva María Buiza y la ilustradora gaditana Ingrid Busto. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Encuentro con Lara Moreno ('Ningún amor está vivo en el recuerdo', Lumen) y Pablo Gutiérrez ('El cobertizo', Navaja Suiza). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12.00h Firma 'Fuimos fugaces' (Pábilo), de Andrés Luengo. Stand Editorial Pábilo

-12.00h Firma 'Sucesión de Polaroids' (Loto azul), de Silvia Ruiz. Stand Librería Dorian

-13.00h Encuentro con Inma Rubiales (Planeta). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-13.00h Firma 'El circo de la vida', de Manuel Ortega. Stand Librería Dorian

-13.00h Firma 'El cobertizo' (Navaja Suiza), de Pablo Gutiérrez. Stand Librería Saltés

-17.00h Encuentro con Nerea Llanes (Cross Books). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h. Firma 'Lo que siembras', de Ángel Barrios. Stand Librería Desdémona.

-17.00h Firma 'El Tributo', de Juana Pérez. Stand Librería Desdémona

-18.00h Encuentro con Andrea Longarela (Cross Books). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-18.00h Firma 'Los muertos del reguetón' (Pábilo), de Jonatan Nieves. Stand Editorial Pábilo

-18.00h Torneo Virus (juego de mesa). Stand Librería Dorian

-18.00h Cuentacuento infantil y manualidad de Halloween con @aprendeconmimi. Stand Librería Copy Pintor

-19.00h Presentación 'Luz de Tungsteno' (Luciérnaga), de J.J. Benítez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Domingo 26

-12.00h Taller de escritura para adultos, por Lola Manzano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-12:00h Firma 'Viaje a la extraordinaria historia de los ingleses de la house', de Alberto Rubio Díaz. Stand Librería Mar de libros

-13.00h Encuentro con Miriam Mosquera (Faeris/Puck). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-17.00h Presentación 'Voces del agua' (Niebla), de Asociación poetas de Huelva por la paz por Ramón Llanes y otros. Stand de presentaciones - Espacio UNIA18.00 Presentación 'Cuentos desde la Fuente vieja' (Niebla), de Bernardo Romero, Juan Villa y Juan Manuel Seisdedos. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-19.00h Presentación 'Litri. Grande del toreo' (Niebla), de Alejandro Márquez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

-20.00h Entrega premios relatos Info