Lorenzo Silva, Nieves Herrero, Inma Rubiales y los más destacados escritores onubenses, en la Feria del Libro de Huelva 2025

La Feria del Libro de Huelva, la más antigua de Andalucía, regresa al calendario y a la plaza de las Monjas para propiciar la difusión de la literatura a través de autores consagrados y más noveles junto a sus obras. En la edición de 2025 habrá autores muy conocidos, como Lorenzo Silva o Nieves Herrero, fenómenos literarios de jóvenes como Inma Rubiales, junto a los que habrá una nutrida representación de autores de la provincia onubense.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; y el presidente de la Asociación Provincial de Librerías de Huelva, Juan Antonio García, han presentado esta mañana la nueva edición de la Feria del Libro de Huelva, que tendrá lugar del 17 al 26 de octubre en la Plaza de las Monjas. Tal y como ha afirmado el concejal, se trata de la feria más antigua y decana de Andalucía, «una fiesta de la cultura de vital importancia para Huelva, como demuestra la presencia hoy aquí de los representantes del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, la Universidad Internacional de Andalucía y la Federación Onubense de Empresarios, para mostrar nuestro apoyo a nuestros escritores, nuestras editoriales y nuestros libreros, que son los protagonistas».

En este sentido, ha continuado Molina, «hoy presentamos un atractivo programa de 10 días, con jornadas de mañana y tarde, en los que la Plaza de Las Monjas se convierte en el epicentro cultural de la ciudad, con más de 100 actividades para todos los públicos como presentaciones de libros, firmas y encuentros con autores, talleres de lectura o cuentacuentos para los más pequeño, todo ello en 22 stands convertidos en el escaparate del talento literario onubense».

Asimismo, el concejal de Cultura ha destacado la colaboración con Autismo Huelva Ánsares, para avanzar en la accesibilidad de la Feria, ya que los stands contarán con pictogramas que permitirán a las personas con autismo identificarlos fácilmente,» así como la implantación de la 'hora silenciosa', al principio de la tarde en toda la feria, sin hilo musical, para facilitar la concurrencia de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), garantizando su accesibilidad y disfrute».

Por otro lado, el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Duarte, ha asegurado que esta cita, además del importante aspecto cultural, «tiene una segunda derivada que no es otra que revitalización del pulso de las ciudades que se genera a través del comercio. Por lo tanto, sacar la cultura a la calle está francamente bien, pero si además sumamos ese componente que tiene de incentivo del comercio de la ciudad, pues también para la Junta de Andalucía es tremendamente interesante y, por lo tanto, nosotros siempre estaremos ahí».

La Diputación de Huelva es otra de las entidades colaboradoras con la Feria del Libro de la capital y así lo ha recordado la diputada de Turismo, Ana Delgado, «un año más participamos con un stand propio y también con una programación específica que pone de manifiesto nuestro compromiso con el libro, con la lectura y este año, además, nuestro espacio está dedicado a la red provincial de clubes de lectura, integrado por 39 clubes de 35 municipios de nuestra provincia, con casi 700 participantes y más de 11.000 préstamos anuales».

Por su parte, María Luisa García-Palacios, en representación de la Fundación Caja Rural del Sur, ha expresado su alegría por formar parte de la Feria del Libro y ha anunciado que, por primera vez, la entidad de la que forma parte va a participar con stand propio, «algo que nos llena de satisfacción por el reto que supone tras 25 años de trabajo de la Fundación de la Caja Rural del Sur, y también una gran oportunidad porque toda la venta de los libros que vayamos a hacer va destinada a un fin social y benéfico, como es la Asociación de Érase Una Vez, que trabaja para cumplir los sueños de los niños con enfermedades raras y hacerles llegar un poquito de ilusión».

María de la O Barroso, como directora de la UNIA ha invitado a todos los onubenses a visitar el espacio UNIA, que por segundo año estará en la feria, «ofreciendo a los visitantes un lugar donde poder leer, donde poder compartir, donde poder presentar libros, donde poder hablar de cultura, porque no podemos olvidar que tener un libro en la mano es un placer y nuestro deber como universidad es recordárselo desde los pequeños hasta los mayores».

Daniel Caldentey, secretario general de la Federación Onubense de Empresarios también ha participado en esta presentación, para poner el valor el trabajo de los libreros onubenses, «tenemos la gran suerte en la FOE de contar con una asociación como es la Asociación Provincial de Librerias, comandada por Juan Antonio y con una junta directiva que trabaja incansablemente por el sector, que trabaja duro cada día y que un año más ha conseguido organizar de nuevo esta feria del libro para disfrute todos los onubenses».

Por último, el presidente de los libreros onubenses ha agradecido a todos su participación en esta edición, «en la que los libreros van a ser más protagonistas que nunca, con una presencia mayoritaria en la feria por primera vez, y que va a contar un año más con una programación pensada para todos los públicos, y en la que seguro que todo aquel que vaya va a encontrar lo que busca, así que desde aquí animo a todos a que nos visitéis y participéis de la Feria del Libro».

Programación Feria del Libro 2025

Viernes 17:

17.00h Presentación 'El cólera morbo en Huelva: 1833-1890' (Premio Diego Díaz Hierro de Investigación 2024, Ayuntamiento de Huelva), de José Juan de Paz Sánchez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Presentación 'Abby' (Pábilo), de Manu Palma. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Firma 'El último maestro del silencio', 'El monje que aprendió a hablar con Dios' y 'El ángel manco' (Pábilo), de David de Gil Gómez. Stand Editorial Pábilo.

18.30h Cuentacuentos «Ñac-Ñac». Stand Librería Dorian.

19.00h Presentación 'La sombra de los Praga' (Niebla), de Manuel Jesús Soriano Pinzón. Stand de presentaciones - Espacio UNIA.

19.00hPhotocall con Personaje Ñac-Ñac.

19:00h Firma 'Huelvalogía' (Niebla), de Luis Alfonso Morales Mateo. Stand Editorial Niebla.

20.00 Encuentro con Lorenzo Silva (Destino). Stand de presentaciones - Espacio UNIA.

Sábado 18:

11.00h Presentación 'Con todas mis capas' (Apuleyo), de María Izquierdo Vázquez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Cuentacuentos-taller '¡Me meo! en el museo' (Pábilo), de Valeria Kiselova. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Firma 'Guillermo' (Loto azul), de Sara del Toro. Stand Librería Dorian

12:00h Firma 'De príncipes y ranas', de Soledad Vela Ortega. Stand Librería Mar de libros

12.00h Firma 'Bemvindo, un bombero a rayas' (Bakuta), de Rosario Fernández Ruiz-Adame. Stand Librería Saltés

13.00h Presentación 'Chistes graciosos para pequeños talentosos' (Niebla), de Luis Pérez Llanes. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Encuentro con Nieves Herrero (Ediciones B). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'Bajo la línea del paraíso', de Soledad Vela Ortega. Stand Librería Desdémona.

17.00h Firma 'Malaqa', de Juan Antonio Lopera. Stand Librería Desdémona.

18.00h Encuentro con Rebeca Stones (Montena). Stand de presentaciones - Espacio UNIA.

18.00h Firma 'El Séptimo de comisaría' (Pábilo), de Jennifer Rodríguez-López. Stand Editorial Pábilo.

18:00h Firma 'Flores para ella' e 'Inefable', de Yaiza Docón. Stand Librería Mar de libros.

19.00h Presentación 'El alumno' y 'La maestra' (Ediciones B), de José Antonio Lucero Martínez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA.

19.00h Firma 'Después del pop' (Rialp), de Elisa Fernández Guzmán. Stand Librería Saltés.

20.00h Presentación 'Los seres rotos' (Pábilo), de Jesús González Francisco. Stand de presentaciones - Espacio UNIA.

Domingo 19:

11.00h Presentación 'Sincronicidad' (Niebla), de Sergio Valdés. Stand de presentaciones - Espacio UNIA.

12.00h Presentación 'La ballena azul' (Jekyll & Jill), de Raúl Quinto. Stand de presentaciones.

- Espacio UNIA

12:00h Firma Cristina Font (literatura infantil-juvenil). Stand Librería Mar de libros 13.00

17.00h Encuentro con Silvana y Valeria Rebollo (Montena). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'Monstruos de Covadonga' (Estrella del Norte), de Carlos Caro. Stand Librería Desdémona.

18.00h Presentación 'La capitana' (Alfaguara), de Susana Martín Gijón. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18:00h Firma 'Cántico de fuego y sombras', de Veca Grace. Stand Librería Mar de libros

19.00h Presentación 'Tu nombre mío' (Berenice), de Antonio Manuel. Presenta Remedios Malvárez (directora de cine). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

19.00h Firma 'Tu nombre mío' (Berenice), de Antonio Manuel. Stand Librería Saltés

19:00h Firma 'EX. Exorcismos de memoria' (Niebla), de José Juan Díaz Trillo. Stand Editorial Niebla

20.00h Presentación 'Una madre imperfecta' (Babidi-bú), de Mónica Caballero Fisac. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Lunes 20:

11.00h Actividad para colegios: Cuentacuentos 'Emociones que emocionan', de Olga Borrego Enrique. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Actividad para colegios: 'El sonido entre dos ríos', de César López Perea. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Cuentacuentos 'Los zapatos de colores', de Rocío Aranda Vallellano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'Sabiduría portátil' (C&M), de Cayetano Santana. Stand Librería Desdémona

18.00h Presentación 'El libro de la tuta' (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva), de Juan Manuel Ruiz y Juan Villegas. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Firma 'Los zapatos de colores', de Rocío Aranda Vallellano. Stand Librería Copy Pintor

18.00h Firma 'Cuentos de Saltés' (Pábilo), de Juan Antonio Morales con ilustraciones de Luis Alfonso Morales. Stand Editorial Pábilo

19.00h Presentación 'Huelva al amanecer' (Niebla), de Pedro Rodríguez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

19.00h Actividad libros de Romance con Ana y @bookwithro7. Stand Librería Copy Pintor.

Martes 21:

11.00h Actividad para colegios: Cuentacuento 'Mrs. Wishy- Washy', de Joy Cowley por María José Álvarez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Cuentacuentos 'Los emocicuentos' (Apuleyo), de Laura Caballero Serrano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Presentación 'Los emocicuentos' (Apuleyo), de Laura Caballero Serrano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'Susurros de humo y agua', de Silvia P. Martín. Stand Librería Desdémona

18.00h Presentación 'Matadero' (Niebla), de Fernando Barón. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Firma 'Cortejo de libélulas. 160 haikus' (Pábilo), de Sergio Rufo Benavente. Stand Editorial Pábilo

19.00h Presentación 'Luciérnagas para ahuyentar demonios', de Fátima Javier. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

19.00h Firma 'La geometría del miedo' (Onuba), de Juan José Sayago Robles. Stand Librería Saltés

19.00h Actividad libros Fantasía y Romantasy por @sarabibooks y Cris.Stand Librería Copy Pintor

19:00h Firma 'Rita, Flor de Sal' (Niebla), de Antonio Aguilera. Stand Editorial Niebla

20.00h Presentación 'Libro sobre el patrimonio de Huelva' (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva), de Alfonso M. Doctor. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Miércoles 22:

11.00h Encuentro clubes de lectura de las bibliotecas municipales: 'Compartir lecturas, construir comunidad', a cargo de Daniel Blanco. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Actividad para colegios: Teatro musical 'Tun-tun-tun-Turandot' por Alumnado de la mención de música del Grado de Educación Primaria de la Universidad de Huelva. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

13.00h Actividad para colegios: Coloquio 'Un paseo por la escritura', de José Orihuela Guerrero. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Presentación 'Kena' (Babidi-bú), de Esther Murcia. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'Trazos de terror) (Glosolaia), de Iris Infantes. Stand Librería Desdémona.

18.00h Presentación 'Después de todo, la luz' (Niebla), de Manuel García Villalba. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Firma 'Sed de pueblo' (Pábilo), de Gaspar Limón. Stand Editorial Pábilo

19.00h Diálogo entre el escritor Isaac Rosa y el autor de cómic Miguel Brieva: 'Somos lo que nos contamos. La potencia intoxicante o emancipadora de nuestros relatos'. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

19.00h Firma 'Pares y Nones' (ExLibric), de María del Mar Rodríguez y Bryan Steven Lozano. Stand Librería Welba

19.00h Firma 'La sombra que soy' (Apuleyo), de Elena Lechuga. Stand Librería Dorian

19.00h. Actividad libros novela histórica por @mrociodelatorre y María. Stand Librería Copy Pintor.

20.00h Presentación 'La churra de Arturo. Cuentos casi verdes' (Pábilo), de Augusto Thassio. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Jueves 23:

11.00h Actividad para colegios: Cuento teatralizado 'El club de los valientes', por Miguel Ángel Vázquez Valle. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Actividad para colegios: 'El sonido entre dos ríos', de César López Perea. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Presentación 'Historia del Real Club Recreativo de tenis de Huelva' (Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva), de Jaime Zaforas Díaz. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'Intacto' y 'Contacto', de Cris Blackpearl. Stand Librería Desdémona

18.00h Actuación Conservatorio profesional de música Javier Perianes de Huelva

18.00h Firma 'El silencio de las hojas amarillas' (Pábilo), de Paz Ruiz González. Stand Editorial Pábilo

18.00h Pintacaras Halloween y fantasía con @brillimagic. Stand Librería Copy Pintor

19.00h Presentación 'Un asesino que lee historias de amor' (Pábilo), de Félix Amador. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

19.00h Firma 'Nota de suicidio: Manual de Instrucciones' (Adeshoras), de Joaquín Correa. Stand Librería Dorian

20.00h Presentación 'El descubridor de sueños' (Pábilo), de María Coronado. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

20.00h Reunión clubes de lectura: Navegantes del vacío, Amores no normativos, Romantasy y Club LGTBIQ+. Stand Librería Dorian

Viernes 24:

11.00h Actividad para colegios: Cuento teatralizado 'Cuantos que andan' por María Andivia Reyes. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Actividad para colegios: 'De la imaginación al papel: el viaje de los libros' por Antonia Alma Arroyo Campaña. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

13.00h Actividad para colegios: Taller de escritura creativa '¿Cómo creamos a los personajes?' por Ana Isabel Gil Sánchez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Presentación de los Cuadernos Juanramonianos Nº 8, 9, 10 y 11 (Fundación Zenobia y Juan Ramón Jiménez). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Firma 'La suerte de los idiotas', de Roberto Martínez. Stand Librería Desdémona

18.00h Encuentro con Violeta Reed (Grijalbo). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Firma 'La memoria varada' (Pábilo), de Rafael Adamuz. Stand Editorial Pábilo

18.30h Cuentacuentos coreano con actuación musical y baile 'Las guerreras del K-pop'. Stand Librería Dorian

19:00h Firma 'Señora maestra diga algo' (Avant), de Loly R. Mateo. Stand Librería Mar de libros

19.00h Reunión club de lectura Copy pintor. Stand Librería Copy Pintor

20.00h Presentación 'Camino de Malpica' (Pábilo), de Rocío Terenti. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Sábado 25:

11.00h Cuentacuentos-presentación 'Pedro quiere ser un vampiro' (Pábilo), de Eva María Buiza y la ilustradora gaditana Ingrid Busto. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Encuentro con Lara Moreno ('Ningún amor está vivo en el recuerdo', Lumen) y Pablo Gutiérrez ('El cobertizo', Navaja Suiza). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12.00h Firma 'Fuimos fugaces' (Pábilo), de Andrés Luengo. Stand Editorial Pábilo

12.00h Firma 'Sucesión de Polaroids' (Loto azul), de Silvia Ruiz. Stand Librería Dorian

13.00h Encuentro con Inma Rubiales (Planeta). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

13.00h Firma 'El circo de la vida', de Manuel Ortega. Stand Librería Dorian

13.00h Firma 'El cobertizo' (Navaja Suiza), de Pablo Gutiérrez. Stand Librería Saltés

17.00h Encuentro con Nerea Llanes (Cross Books). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h. Firma 'Lo que siembras', de Ángel Barrios. Stand Librería Desdémona.

17.00h Firma 'El Tributo', de Juana Pérez. Stand Librería Desdémona

18.00h Encuentro con Andrea Longarela (Cross Books). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

18.00h Firma 'Los muertos del reguetón' (Pábilo), de Jonatan Nieves. Stand Editorial Pábilo

18.00h Torneo Virus (juego de mesa). Stand Librería Dorian

18.00h Cuentacuento infantil y manualidad de Halloween con @aprendeconmimi. Stand Librería Copy Pintor

19.00h Presentación 'Luz de Tungsteno' (Luciérnaga), de J.J. Benítez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

Domingo 26:

12.00h Taller de escritura para adultos, por Lola Manzano. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

12:00h Firma 'Viaje a la extraordinaria historia de los ingleses de la house', de Alberto Rubio Díaz. Stand Librería Mar de libros

13.00h Encuentro con Miriam Mosquera (Faeris/Puck). Stand de presentaciones - Espacio UNIA

17.00h Presentación 'Voces del agua' (Niebla), de Asociación poetas de Huelva por la paz por Ramón Llanes y otros. Stand de presentaciones - Espacio UNIA18.00 Presentación 'Cuentos desde la Fuente vieja' (Niebla), de Bernardo Romero, Juan Villa y Juan Manuel Seisdedos. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

19.00h Presentación 'Litri. Grande del toreo' (Niebla), de Alejandro Márquez. Stand de presentaciones - Espacio UNIA

20.00h Entrega premios relatos Info igual 2024. Con el año 2025.