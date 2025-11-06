En Huelva podrás combatir el estrés gratis: estas son las actividades que se harán en los parques y barrios de la ciudad

¿Estás estresado? ¿Quieres mejorar tu bienestar? Pues ahora lo puedes hacer de manera gratuita participando en una gran iniciativa con la que Huelva es pionera. Este jueves 6 de noviembre arranca a partir de las 17.00 horas en el parque Juan Ceada del barrio de Zafra el evento 'Huelva contra el Estrés', el primer reto ciudadano de España que combate el estrés y mejora nuestro bienestar de forma colectiva.

«Huelva está a punto de hacer historia como la primera ciudad que mide su bienestar y queremos compartirlo contigo», es lo que dicen los organizadores. El propósito de esta iniciativa impulsada por GrowersGo y apoyada por el Ayuntamiento de Huelva es unir a personas, empresas y entidades con un mismo propósito: vivir mejor, cuidarnos más y demostrar que el bienestar también puede medirse.

De este modo, a partir de ahora habrá actividades gratuitas cada semana en parques, barrios y centros sociales de Huelva, y también podrás unirte al reto desde la app GrowersGo, donde cada día los interesados podrán descubrir prácticas sencillas para cuidarse, sumar puntos de bienestar y canjear recompensas en comercios locales.

Sesión de respiración consciente

Durante este encuentro se presentará oficialmente el reto ciudadano, se realizará una sesión colectiva de respiración consciente, y habrá un espacio de networking para compartir ideas y conectar con otros participantes y entidades alineadas con este propósito.

Se trata de un encuentro abierto a todo el mundo, gratuito y en el que es necesario confirmar la asistencia a través de la inscripción.