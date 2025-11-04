El imperio económico de Manuel Carrasco: así son las empresas creadas por el cantante que facturan más de seis millones de euros

La carrera musical que lleva trazando Manuel Carrasco no se puede calificar de otra forma que exitosa. Cuenta con el cariño y el respaldo de un público que agota las entradas de la mayoría de sus conciertos, que compra sus discos y le demuestra que están al cien por cien. A esto suma el reconocimiento de su industria y la sociedad, con múltiples premios y reconocimientos institucionales. Su talento, su nobleza y cercanía han conquistado a millones de fans en todo el mundo.

La buena marcha de sus proyectos musicales, fruto de su capacidad y esfuerzo, se ha traducido en mucho dinero que el artista isleño ha sabido invertir para que le genere rentabilidad. Ha conseguido, con buen asesoramiento, realizar inversiones y poner en pie una serie de empresas que ahora mismo alcanzan una facturación anual de seis millones de euros. Si a esto sumamos sus propiedades, las cifra es bastante importante.

Un patrimonio de un valor «astronómico»

El patrimonio de Manuel Carrasco, según informa en un reportaje la revista Semana, tiene un valor «astronómico». A sus 39 años cuenta con imperio económico con el que asegura su futuro y el de su familia. Vive entre Madrid y Huelva con su mujer, la periodista Almudena Navalón, y sus dos hijos.

El 'Tour Salvaje', iniciada en mayo de 2025, ha sido un gran éxito, en la línea de giras y disco anteriores, en los que ha estado siempre entre los más vendidos y que más espectadores ha atraído como un imán a sus espectáculos. Esto le genera una importante facturación, que en sus más de 20 años de carrera suponen un pilar importante en el capítulo económico.

Lo ganado en tantos años de dedicación a la música, incluidos los derechos de autor, lo ha ido invirtiendo en propiedades inmobiliarias y empresas. Una de ellas 'El Forero S.L.', de la que carrasco es su administrador y único socio. En su último ejercicio, el de 2023, registró 6,5 millones de euros de facturación. La creó en 2017 y con ella gestiona sus derechos de autor, proyectos discográficos y giras. Para complementar a la primera, en 2020 comenzó a funcionar una segunda entidad, denominada 'Alma en feria S.L.'. Aún no ha presentado cuentas públicas.

La tercera empresa del artista isleño, 'Capeando la mar S.L.', comenzó su actividad en 2023 y al año siguiente empezó a funcionar una cuarta sociedad, 'Anclado a tierra S.L.', ésta dedicada a los negocios inmobiliarios.

En cuanto a propiedades, estás se encuentran repartidas entre Madrid, Huelva y otros puntos de Andalucía. Cuenta con varias viviendas en Isla Cristina, así como varios terrenos.

Con el talento en movimiento durante tantos años, con mucho trabaho y pasión, con la cabeza fría y sin realizar grandes dispendios, Manuel Carrasco ha sabido gestionar su patrimonio, engrandecerlo y construir un imperio de que seguro se alegran sus fans y asegurarían que lo merece. Su respaldo en cada proyecto que emprende es la mejor garantía.