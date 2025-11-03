Aemet pone a Huelva en alerta: se esperan fuertes lluvias y riesgo de tormenta para este día de la semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos meteorológicos adversos en Huelva para el próximo miércoles 5 de noviembre. El aviso afecta especialmente al área de Aracena, el litoral, el Andévalo y el Condado onubense, donde se prevén lluvias intensas, vientos fuertes y riesgo de tormentas desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

La principal preocupación en la provincia es la acumulación de precipitaciones, ya que se esperan hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, según los datos oficiales de la Aemet. Esta previsión alcanza a otras zonas próximas, como la Sierra Norte y la campiña sevillana, donde se repite el aviso por lluvias de igual intensidad.

Además del agua, el viento también será protagonista: se prevén rachas máximas de hasta 70 km/h con componente sur desde el mediodía hasta última hora de la tarde. Esta situación afecta tanto a la capital como a toda la franja occidental, incluyendo el litoral, Andévalo y Condado.

El riesgo de tormentas será significativo en las mismas zonas, especialmente litoral y comarcas interiores, con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%.

El aviso de la Aemet no solo se limita a Huelva, sino que se ha hecho extensivo a prácticamente todo el suroeste peninsular. En la provincia de Cádiz, tanto Grazalema como el litoral gaditano y la campiña estarán bajo la misma alerta por viento y chubascos, mientras que Sevilla y parte de Extremadura también figuran entre las regiones afectadas.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones en desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en los municipios identificados en el aviso, ante posibles incidencias por lluvias intensas y viento fuerte.