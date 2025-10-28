Los hosteleros de Huelva avisan que habrá negocios que no podrán seguir con la nueva ordenanza de veladores: «No es sencillo mantenerse con apenas cuatro mesas en la calle»

La nueva ordenanza de veladores aprobada por el Ayuntamiento de Huelva, que busca poner fin a décadas de conflicto entre hosteleros y vecinos, está generando una creciente preocupación entre los empresarios del sector. Aunque el consistorio se comprometió a mantener una actitud «comprensiva» durante los primeros seis meses de aplicación, este plazo expira próximamente y, según ha podido saber Huelva24, algunos negocios de la ciudad se están planteando su continuidad ante las dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias.

Ha sido el presidente de la Asociación Provincial de Restaurante, Bares y Cafeterías (Bareca) de Huelva, Rafael Acevedo, el que ha confirmado a Huelva24 que las limitaciones de espacio y los nuevos requisitos están poniendo contra las cuerdas a varios negocios.

Desde Bareca, que viene colaborando con sus asociados en este proceso de adecuación, en el que mantienen también un contacto constante con los técnicos municipales del Ayuntamiento de Huelva, aseguran que «la nueva normativa plantea exigencias importantes, y en algunos casos hay negocios que deben replantearse su continuidad, ya que las limitaciones de espacio hacen difícil la rentabilidad».

«No es sencillo mantener un negocio con apenas cuatro mesas en la vía pública, especialmente cuando, tras la pandemia, el hábito de consumo ha cambiado y la clientela prefiere claramente las terrazas», explica Acevedo.

Regulación del espacio público

En este sentido, cabe recordar que la nueva ordenanza introduce criterios detallados sobre el diseño, ubicación y dimensiones de las terrazas, así como un régimen sancionador mucho más estricto. Entre otras medidas, se establece una anchura mínima de 1,80 metros en las aceras para garantizar la accesibilidad peatonal, una distancia de 40 centímetros entre el bordillo y las mesas y un corredor de 3,50 metros para permitir el paso de vehículos de emergencia.

Así, la nueva normativa desautoriza la instalación de terrazas en lugares que impidan «el tránsito cómodo y seguro de personas», obligando a dejar libre el acceso a edificios, viviendas, vados de vehículos, locales comerciales, salidas de emergencia, pasos peatonales y paradas de transporte público, debiendo salvaguardar, en todo caso, la correcta visibilidad de las señales de circulación.

Asimismo deben dejar siempre completamente libres el carril bici, los árboles, así como las bocas de riego, registros y arquetas de los servicios públicos.

Aunque en estos meses de adaptación se ha dado una moratoria a las posibles multas, la ordenanza establece un régimen con sanciones que podrían alcanzar hasta los 15.000 euros en casos de ocupación ilegal del espacio público o reincidencia en faltas graves, por lo que los hosteleros deben ser muy pulcros en la instalación de sus veladores.

En este contexto, desde Bareca confían en que «sean los menos los que se vean obligados a bajar la persiana» y aseguran estar trabajando «para encontrar soluciones que les permitan seguir adelante». En este sentido, la asociación está elaborando un informe que recogerá la afección real de la normativa sobre el sector, con la intención de presentarlo al Ayuntamiento en las próximas semanas, un periodo que, con diciembre a la vuelta de la esquina, se presenta de bastante incertidumbre para parte del sector hostelero onubense.