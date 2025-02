La Junta defiende la gestión en el Juan Ramón Jiménez a pesar de las protestas

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha destacado este jueves que «el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva ha pasado de una plantilla de 2.834 profesionales a 3.701 en los últimos cinco años», lo que «supone un incremento de un 30,5 por ciento«. También ha señalado que en este centro hospitalario «se han invertido 40 millones de euros, 30 en equipamiento y 10 en infraestructuras para albergarlo».

Así se ha pronunciado la consejera en el transcurso de su intervención en respuesta a dos interpelaciones realizadas en el Pleno del Parlamento por la parlamentaria socialista María Márquez, que ha reprochado la situación en la especialidad de Oncología de este hospital, así como la parlamentaria de Adelante Andalucía, María Isabel Mora, ha recordado que este pasado lunes se manifestaron «hasta 300 profesionales del Juan Ramón Jiménez« por «la situación absolutamente crítica por falta de plantilla».

Al respecto, y en relación con la protesta de los profesionales del hospital, Mora ha subrayado que el pasado lunes «se manifestó absolutamente todo el personal, la plantilla de sanitarios y no sanitarios del hospital con una llamada de socorro y auxilio porque ponen ya la vida en peligro de los pacientes«. Ante ello, la parlamentaria ha señalado que sabía de esta situación »de primera mano« porque »lo había visto y vivido« con el ingreso de un familiar suyo y había visto «ataques de ansiedad» de enfermeras «muchas de las cuales han tenido que pedir la baja por depresión».

Por ello, la parlamentaria de Adelante Andalucía ha preguntado a la consejera sobre «cuándo y cómo va a solucionar esta situación absolutamente crítica que están padeciendo».

En este sentido, Hernández ha manifestado que «el Hospital Juan Ramón Jiménez ha pasado de una plantilla de 2.834 profesionales a 3.701 en los últimos cinco años, un incremento de un 30,5 por ciento», de forma que son «867 profesionales más en los últimos años, de los que el 20% son facultativos, ya que »éramos conscientes de que había un déficit de profesionales en el hospital«.

Además, la consejera ha señalado que «en esta época de alta frecuentación, para dar salida a ese incremento de actividad, se han contratado 18 enfermeras y 27 técnicos auxiliares de cuidados de enfermería para la cobertura de bajas y reducciones de jornada, que vienen a reforzar esa plantilla, además de ocho radiólogos«.

Inversiones

En cuanto a inversiones, la consejera ha destacado que «para que los profesionales puedan prestar su asistencia son muy importantes las infraestructuras y la tecnología; y en el Hospital Juan Ramón Jiménez se han invertido 40 millones de euros, 30 en equipamiento y 10 en infraestructuras más a obras para implantar equipos de alta tecnología, como el robot Da Vinci, un TAC en Oncología Radioterápica o dos resonancias, una de tres teslas, entre otros equipamientos.

«A esto se suma la completa renovación de las Unidades de Endoscopia Digestiva y Respiratoria y 200 equipos de diferente envergadura, distribuidos en más de una veintena de servicios. »Todas estas modernizaciones han redundado en la calidad de la asistencia a la población onubense, evitando que en determinadas especialidades los ciudadanos tengan que desplazarse a otras provincias para ser atendidos«, ha apostillado.

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez dispone actualmente de 656 camas, «52 más que en 2019, lo que ha permitido pasar de 161.907 estancias hospitalarias a 163.037 en cinco años; las intervenciones quirúrgicas se han incrementado en más de 2.000 al año, pasando de 11.051 hace seis años a 13.098 el año pasado, y las urgencias atendidas también han crecido en más de 20.000 en este tiempo, pasando de 137.697 a 147.994», ha añadido.

«Vamos a continuar reforzando equipamiento y plantilla»

Finalmente, la consejera, que ha asegurado que «vamos a continuar reforzando tanto el equipamiento como la plantilla para seguir posicionando al Juan Ramón Jiménez como uno de los hospitales de referencia de Andalucía», ha incidido en que las listas de espera quirúrgica de procedimientos fuera de plazo este hospital «se han visto reducidas en un 57% en 2024 respecto a 2023 gracias a la respuesta e implicación de los profesionales con el Plan de Garantía Sanitaria.

Ante todo ello, la parlamanentaria de Adelante Andalucía le ha dicho a la consejera que «si fuera todo tan estupendo los profesionales no se les habrían manifestado» y considera que Hernández «faltaba al respeto a todos los sanitarios que se manifestaron el lunes».

Situación en Oncología

Por su parte, la socialista María Márquez ha criticado los «retrasos de las pruebas diagnósticas de oncológicas» y las «terribles consecuencias de privatizar la sanidad y desmantelar lo público para llenar los bolsillos de unas cuantas empresas que hacen negocio con nuestra salud» como el en caso de padecer un cáncer con personas y familias «en situación de vulnerabilidad» y ha enfatizado que «lo que está pasando en la provincia de Huelva es una verdadera vergüenza» y que «la gente no puede más» por lo que ha pedido «empatía» a la consejera porque «la gente no se manifiesta por gusto».

«Le pido humanidad y corazón. Los onubenses somos los que más tardamos en hacernos una prueba, los que más tardamos en operarnos. Ir a las urgencias del Juan Ramón Jiménez es desolador. Gente que espera diez horas para poder ver al médico, más de veinticuatro horas sentado en una silla porque no hay camilla y el servicio de Oncología es desolador. El verano pasado el médico le decía por la mañana a un paciente con cáncer que tenía que ponerse el tratamiento de quimioterapia y no se lo ponían porque no había silla. Esta semana hemos sabido que hay un retraso de 800 TACs con pruebas que son urgentes y que tienen retraso de dos o tres meses, donde el tiempo juega totalmente en contra«, ha espetado.

Ante esto, la consejera ha remarcado que «actualmente constan 775 TACs solicitados desde las unidades de oncología, lo que no significa que estén fuera de plazo», apuntando que «hay que distinguir entre las pruebas que son para primer diagnóstico, prioritarias, y las que son de seguimiento, que tienen tiempos totalmente diferentes. Así, las pruebas de control siguen las fechas de recomendación de realización que indican los facultativos que llevan a cada paciente oncológico«, ha dicho.

«Quisiera dejar claro que los pacientes que precisan un TAC dentro de un proceso diagnóstico sospechoso de patología oncológica son catalogados como preferentes y, en estos casos, las pruebas se realizan sin demora, garantizando el rápido y correcto diagnóstico seguimiento de su proceso oncológico. Tampoco existe demora para pacientes hospitalizados«, ha remarcado.

Con respecto a las pruebas en hospitales privados concertados con la Junta, la consejera ha dicho que «en el Hospital Juan Ramón Jiménez se realizaron en 2024 casi 531.000 pruebas diagnósticas (530.909), entre garantizadas y no garantizadas, y de éstas solo 140 se realizaron por conciertos sanitarios«, así como que «en el año 2019, en este mismo centro, se llevaron a cabo 473.128, de las cuales 14.012 se efectuaron por conciertos, venían de la etapa anterior».

«Es decir, que no solo ha aumentado la actividad en la realización de pruebas diagnósticas en el Hospital Juan Ramón Jiménez, sino que han disminuido drásticamente los conciertos sanitarios. Hay mucho que hacer y no perdemos la empatía; y recordamos todos los días para qué estamos trabajando. El para qué y el por qué«, ha concluido.