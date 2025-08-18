Salud amplía el plazo de presentación de ofertas para la construcción del Materno Infantil de Huelva

La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha ampliado el periodo de presentación de ofertas para la construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva con el objetivo de «facilitar el concurso del mayor número de empresas al proceso público de contratación».

El periodo se mantendrá abierto diez días naturales más de la fecha que marca la licitación en marcha, pasando del 15 al 25 de septiembre. El principal objetivo es «facilitar a las entidades licitadoras la preparación detallada de sus ofertas», ha indicado la Junta en una nota.

El presupuesto de licitación de esta obra asciende a más de 84,9 millones de euros (IVA incluido) y las obras tendrán un periodo de ejecución de 36 meses. La edificación de esta infraestructura se encuentra asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos, una actuación que tiene como principal finalidad «agilizar su desarrollo para que su puesta en funcionamiento se produzca lo antes posible».

Por su parte, el proyecto modificado ha sido supervisado por la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva. Con una superficie total construida de 36.372,34 metros cuadrados, el nuevo edificio se integrará funcional y formalmente en el actual complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, «permitiendo una expansión natural de sus instalaciones», ha señalado la Junta.

El Hospital Materno Infantil de Huelva contará con 125 nuevas camas distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Entre sus principales dotaciones clínicas se incluyen un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia. En cuanto a las dotaciones ambulatorias, contará con un Hospital de Día Pediátrico y Quirúrgico, consultas externas de Pediatría, Ginecología-Obstetricia y Salud Mental Infanto-juvenil, con consultas y Hospital de Día.

El hospital Juan Ramón Jiménez y sus terrenos anexos google

El nuevo edificio se organizará en seis niveles. El nivel cero albergará las áreas de Salud Mental Infantil y Juvenil, las consultas pediátricas, el Hospital de Día Médico y la Atención al Usuario. En el nivel uno se situarán las Urgencias, Consultas y Hospitalización de Ginecología y Rehabilitación Pediátrica. En el segundo nivel los bloques quirúrgico y obstétrico, junto con áreas de Urgencias, Neonatos y Hospitalización Obstétrica.

En el nivel tres estará el Área de Neonatología, incluyendo la UCI y la hospitalización convencional. Mientras que el cuarto nivel se destinará a espacios exteriores de juego de niños y áreas técnicas de instalaciones y el último nivel al helipuerto. La Junta ha subrayado que «entre las mejoras incluidas con respecto al diseño anterior, se incrementa en un 25% el número de paritorios, un 33% los puestos de cuidados intensivos y un 36,6% la hospitalización en pediatría».

Asimismo, indica que «también habrá un 13% más de camas para la atención a la mujer en las especialidades de Obstetricia y Ginecología». Además, la construcción del centro hospitalario «lleva aparejada la liberación de más de 12.000 metros cuadrados, 9.000 en el Juan Ramón Jiménez y 3.000 en el Vázquez Díaz«.

Estos espacios que se liberarán irán destinados a «la mejora de las instalaciones para pacientes oncológicos, hospitalización general, Salud Mental y Urgencias», así como «la incorporación de nuevas prestaciones, entre otras mejoras».

Desde el punto de vista económico, la inversión de casi 85 millones de euros está incluida dentro del marco 2021-27 del Programa Feder en Andalucía. En cuanto al empleo, se estima la creación de 150 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y 178 en la fase de explotación. Igualmente, se prevé «un impacto indirecto en el mercado laboral de la provincia debido a la actividad generada por la puesta en marcha del nuevo centro».