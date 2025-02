El Obispado de Huelva prohíbe unos cursillos «pre-bendición» para parejas homosexuales que se ofrecían en una parroquia

El Obispado de Huelva ha anunciado la prohibición y desautorización de unos «cursos pre-bendiciones para parejas del mismo sexo o parejas en situación irregular» que se estaban ofreciendo en la parroquia de San Pablo de la capital onubense. Según el comunicado oficial emitido por la diócesis, la institución «no tenía conocimiento del ofrecimiento a los fieles de estos cursos» y lamenta haberse enterado de su existencia «mediante la prensa».

El Obispado ha justificado su decisión argumentando que «esa manera de acompañar a los fieles cristianos que están en tales situaciones no corresponde con el magisterio del Papa Francisco ni con la práctica pastoral de la Iglesia». Asimismo, ha subrayado que la Diócesis de Huelva trabaja en el «acompañamiento pastoral de todas las personas, ofreciendo espacios de escucha, formación y crecimiento en la fe y siempre en consonancia con las enseñanzas de la Iglesia».

Folleto informativo sobre los cursos que ha prohibido la Diócesis de Huelva

Los cursos, que llevaban por título 'Tú cuidarás de mí, yo de ti y Dios de nosotros', estaban concebidos como un espacio de «acompañamiento y formación espiritual antes de recibir la bendición religiosa», según informó Religión Digital. Sin embargo, tras la nota del Obispado, la parroquia ha retirado toda referencia a la iniciativa de su página web.

La decisión de la diócesis se produce en un contexto de debate dentro de la Iglesia católica sobre la bendición de parejas del mismo sexo, tras la publicación del documento Fiducia Supplicans, que abre la puerta a ciertos tipos de bendiciones no sacramentales. No obstante, el Obispado de Huelva ha sido tajante en este aspecto dejando claro que la iniciativa de la parroquia de San Pablo no se ajustaba a la orientación pastoral de la Iglesia.