El calor extremo obliga a cambios y cancelaciones en la programación festiva en Huelva

La provincia de Huelva encara este domingo 17 de agosto una nueva jornada bajo aviso naranja por altas temperaturas, con valores que superarán los 40 grados en toda la provincia y que podrían alcanzar puntualmente los 44 en algunas localidades, especialmente del Andévalo y el Condado.

Así, el intenso calor está obligando a modificar e incluso suspender actividades previstas en distintos municipios, coincidiendo con las numerosas fiestas que se celebran en la provincia coincidiendo con el 15 de agosto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Paymogo ha anunciado que la carrera de cintas a caballo se celebrará finalmente a las 20.00 horas, con el objetivo de evitar las horas de mayor riesgo térmico.

En el caso de Palos de la Frontera, la decisión ha sido más drástica. El consistorio y la Junta de Gobierno de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Milagros han comunicado la suspensión definitiva de la carrera de cintas a caballo programada para este domingo, una medida adoptada «pensando en el bienestar de los participantes, aficionados y animales» ante el nivel de riesgo extremo por altas temperaturas.

Además, numerosos municipios están optando por ampliar el horario de apertura de las piscinas municipales, dejándolas abiertas incluso hasta bien entrada la noche, para ofrecer una alternativa de ocio y alivio frente a la ola de calor.

Recomendaciones ante el calor

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la recomendación de extremar las precauciones, evitar la exposición prolongada al sol y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.