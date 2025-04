El pleno de este viernes dará luz verde definitiva a la nueva ordenanza de veladores

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva elevará este viernes a Pleno para su aprobación definitiva la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública con terrazas y otros elementos anexos en establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento. La normativa llega en mitad de la polémica vinculada a las críticas de la plataforma 'Huelva contra el ruido', cuyos reivindicaciones han sido minimizadas por Felipe Arias, quien ha calificado sus críticas como «la guerra de una vecina contra la hostelería».

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, se trata de una normativa municipal para ordenar los veladores de la capital que, según ha señalado en rueda de prensa el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, «garantiza seguridad jurídica tanto a vecinos como a hosteleros poniendo fin al vacío legal, el descontrol y el enfrentamiento social que ha marcado históricamente esta actividad«. Sin embargo, la Plataforma 'Huelva contra el ruido' ha manifestado su »total disconformidad« con estas declaraciones, afirmando que »no es cierto que la futura Ordenanza de Terrazas y Veladores sea fruto del diálogo y el consenso«.

«Se culmina así un arduo trabajo de diálogo con todas las partes para alcanzar el equilibrio entre el derecho al descanso y la tranquilidad de los vecinos y la actividad de los empresarios, con las repercusiones para el empleo, la economía y la promoción de la ciudad que ello supone«, ha dicho el portavoz antes de añadir que se trata de una ordenanza con »un equilibrio en el que todos hemos tenido que ceder para conseguir proteger a los vecinos y a los empresarios y acabar con una situación insostenible, además de peligrosa, porque mantenía los veladores en un limbo jurídico«.

Felipe Arias durante la rueda de prensa ayto.huelva

En este sentido, Arias ha afirmado que la nueva ordenanza «aporta seguridad jurídica a los vecinos, los hosteleros y el propio Ayuntamiento», estableciendo normas «claras» sobre permisos para veladores, horarios, espacios acotados, números de mesas o límites de aforo, además de otras cuestiones relativas a la calidad, imagen y estética del mobiliario.

'Huelva contra el ruido'

Respecto de esta ordenanza, la plataforma 'Huelva contra el ruido' ha mostrado «su indignación y descontento« al considerarse »ignoradas por el Ayuntamiento« al »no ser convocada para formar parte de la mesa de negociación que elabora el texto final de la ordenanza«, por lo que consideran que »se vulnera de este modo el derecho a la participación de la ciudadanía en el proceso de decisión de los asuntos públicos que son competencia del Ayuntamiento de Huelva«. En este sentido, cuestionado por los periodistas al respecto, Arias ha señalado que el comunicado »no ha sido consensuado por todas las asociaciones de vecinos que forman la plataforma« sino que es »una declaración de una vecina que tiene una guerra con la hostelería de Huelva, porque ella pretendería que los bares estuvieran fuera de la ciudad, algo que no es posible« pero que es una ordenanza »consensuada con los vecinos«. »Es una cuestión muy particular y no representa al colectivo«, ha remarcado.

Viviendas protegidas

Por otro lado, este viernes se debatirá también en Pleno una propuesta para la adopción de las medidas previstas en el Decreto Ley 1/2025 sobre medidas urgentes, «convirtiendo al Ayuntamiento de Huelva en una de las primeras capitales de provincia en implementar un acuerdo destinado a favorecer la construcción de viviendas protegidas«.

El primer teniente de alcalde ha asegurado que «vamos a dar respuesta a los jóvenes, las familias con escasos recursos y los colectivos vulnerables con dificultades para acceder a una vivienda en compra o en alquiler, contando con el apoyo y la colaboración del sector de la construcción al sumarnos de forma activa al trabajo que desde la Junta de Andalucía se está realizando para ampliar el parque de viviendas sociales y garantizar el acceso a la vivienda de miles de onubenses«.

Entre las medidas se incluyen límites del precio de las viviendas protegidas, actuaciones para liberar suelo destinado a este uso, estableciéndose asimismo incrementos de densidad y edificabilidad en las parcelas, agilizando los trámites y plazos para favorecer la construcción de vivienda a precios asequibles, tanto por parte de la Administración Pública, como de promotores privados para viviendas protegidas en régimen de venta o alquiler.

Fondos para el transporte

Por último, el portavoz, ha anunciado una moción destinada a «exigir al Gobierno de España y al ministro Óscar Puente que rectifique y garantice los fondos necesarios para la gratuidad del transporte público a menores de 14 años en Huelva«.

El consejo de administración de Emtusa aprobó el pasado viernes 11 de abril las medidas necesarias para acogerse al programa estatal que facilita la gratuidad a los menores de 14 años a partir del 1 de julio. Una medida «actualmente cuestionada por el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de retirar las ayudas a Andalucía», que desde el Gobierno Autonómico se ha recurrido al considerarse «una decisión arbitraria, injusta y caprichosa sustentada en un uso sin precedentes de las administraciones públicas como entes particulares al servicio de sus intereses partidistas».

Por ello, el equipo de Gobierno pedirá al Pleno el apoyo «de todos los grupos políticos municipales para exigir al Gobierno que asuma su compromiso, deje de hacer daño a Huelva y Andalucía y garantice la gratuidad del autobús para los menores de 14 años, así como las bonificaciones para todos los jóvenes, que se sumarían a las ya existentes en Huelva con descuentos, por ejemplo, de más del 50% para todos los menores de 27 años».