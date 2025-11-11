Organizan un mercadillo de ropa vintage en Huelva para este fin de semana: todas las prendas se venden a nueve euros

Los aficionados a la moda de segunda mano y los cazadores de tesoros textiles tienen una cita ineludible este fin de semana en Huelva. El mercadillo itinerante CrazyZoco regresa a la ciudad con su exitosa y particular fórmula: miles de prendas de ropa vintagede primeras marcas con un precio único de nueve euros por artículo. Tras el éxito de su primera visita el pasado junio, el evento se instalará de nuevo los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Salón La Carpintería, prometiendo una oportunidad única para renovar el armario con piezas exclusivas sin que el bolsillo se resienta.

CrazyZoco se ha consolidado como un auténtico fenómeno que recorre la geografía española, atrayendo a multitudes en cada ciudad que pisa, como Sevilla, Valencia, Zaragoza, Logroño o Castellón. Su propuesta comercial es tan simple como efectiva: democratizar el acceso a la moda vintage de calidad. Olvídense de rebuscar etiquetas con precios dispares; aquí, cada chaqueta, sudadera, camisa o pantalón tiene un coste fijo de nueve euros. Esta estrategia ha permitido a la entidad construir una sólida comunidad de seguidores, con más de 24.000 en su cuenta de Instagram, que esperan con expectación el anuncio de nuevas fechas en su localidad.

La gracia de CrazyZoco reside en la cuidada selección de su catálogo, que abarca las tendencias más representativas desde los años 80 hasta la popular moda de los 2000. En sus percheros, que la organización repone de forma constante durante todo el fin de semana, se pueden encontrar prendas de marcas tan cotizadas como Nike, Adidas, Levi's, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren o Burberry. Esto convierte el mercadillo no solo en un punto de venta, sino en un verdadero espacio para la búsqueda de piezas icónicas, desde chaquetas deportivas retro hasta vaqueros de corte clásico o camisetas de equipos de fútbol de otras décadas, con tallas que van desde la XXS hasta la XXXL.

Para esta segunda edición en la capital onubense, CrazyZoco repite ubicación en el Salón La Carpintería, un amplio espacio para eventos situado en la calle Lucena del Puerto, número 43, en la barriada del Molino de la Vega. El mercadillo abrirá sus puertas en horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas, y la entrada será completamente gratuita para todos los asistentes. Además, para los más impacientes, la organización ofrece pases VIP que permiten el acceso prioritario al recinto. El ambiente se completa con una selección de música que mezcla estilos retro, trap y electrónica, convirtiendo la experiencia de compra en un plan de ocio en sí mismo. La propuesta fomenta un modelo de consumo más sostenible, dando una segunda vida a prendas de alta calidad y promoviendo la economía circular en un formato atractivo y accesible para todos los públicos.