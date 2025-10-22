Los padres de la Asociación 'Un camino diferente' celebran en Huelva una suelta de globos en recuerdo a los hijos que perdieron

Que un padre o una madre sobrevivan a sus hijos es ir contra natura y tiene como consecuencia, en muchos casos, experimentar un dolor que convierte en muerte la vida. La dichosa pregunta de ¿por qué? retumba y su eco no desaparece. ¿Por qué tuvo que sufrir ese accidente o padecer esa enfermedad? ¿Por qué se fue demasiado pronto?

Ante ese vacío queda el aprender a vivir de otra forma, a convivir con una herida que nunca se cerrará, a tratar de sanarla con buenos recuerdos y ayudar a otras personas que en el mismo tránsito van más rezagados. Es la vocación de la Asociación 'Un camino diferente', que está dando pasos adelante tras más un año en funcionamiento en Huelva y que busca seguir creciendo para que encuentren algo de paz, así como un espacio de diálogo y comprensión todos los padres que perdieron a sus hijos e hijas, cada uno con sus circunstancias.

Día, lugar y hora

Para recordar a todos los que siguen estando pese a no estar, la Asociación 'Un camino diferente' celebra una suelta de globos el próximo viernes 24 de octubre a partir de las 18.30 horas en la plaza del antiguo Estadio Colombino. Se trata de un acto simbólico en recuerdo por los hijos que perdieron unos padres que no se resignan a quedarse tristes en casa y quieren dar visibilidad a sus sentimiento.

De este modo, globos con los nombres de las personas que ahora tanto extrañan se elevarán sobre el cielo de Huelva. Cada uno será como un mensaje repleto de todo aquello que las palabras no alcanzan a decir.

Segunda ocasión

El pasado año la asociación soltó los globos desde la puerta del Ayuntamiento de Huelva el 26 de octubre y esperan que en esta ocasión la convocatoria sea mayor.

«Somos una asociación que está empezando, que lleva un poco más de un año, y buscamos visualización. Sabemos que hay mucha gente de Huelva como nosotros y les invitamos a venir», indica José Antonio Cabrera a Huelva24.

Cabrera y su familia perdieron a Fuente Clara a causa de un accidente de tráfico provocado por unos mulos sueltos, una tragedia a partir de la que este profesor rocianero, también presidente de las Peñas del Recreativo de Huelva, entre otras facetas, se ha volcado muchas causas justas, comenzando por la de conseguir que se cumpla la ley y no muera nadie más del mismo modo que su hija.

«En la asociación hay personas que han perdido a un hijo o una hija, como yo, de diferentes formas, y también que han perdido a dos. Nosotros preferimos referirnos a ellos como ángeles y esperamos poder crecer y contar con un espacio en el que poder reunirnos y hablar, y hacer terapias de grupo, que lo necesitamos», aseveró Cabrera.