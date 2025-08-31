La puesta a punto en los colegios de Huelva pisa el acelerador de cara al inicio de curso

Esta semana las tareas se centran en la desinfección y control de plagas antes de que los alumnos regresen a las aulas

Trabajos de limpieza en un colegio de Huelva
Trabajos de limpieza en un colegio de Huelva h24

Huelva24

Huelva

El Ayuntamiento de Huelva trabaja desde mediados de junio en la puesta a punto de 26 centros escolares de la capital. Un dispositivo centrado en el mantenimiento de edificios que incluye albañilería, fontanería, cerrajería y pintura y que ahora, en la cuenta atrás para el inicio del curso, se refuerza con el programa de desratización, desinfección y desinsectación, además de la limpieza extraordinaria de las instalaciones.

Así, esta semana han comenzado los trabajos de desratización, desinfección y desinsectación en los colegios del Ensanche, Tartessos, Virgen del Pilar y Al-Andalus. El programa DDD supone la aplicación, tanto en las aulas como en salas de reuniones, aseos y zonas comunes, de tratamientos de pulverización dirigidos a la desratización y desinsectación de estos espacios, procediendo a la realización de acciones más específicas de desratización en los cuartos y almacenes, con el fin de evitar la aparición y proliferación de algún tipo de plaga.

A continuación, señala el Consistorio en un comunicado, tras terminar las tareas de control de plagas, se procederá a llevar a cabo las actuaciones destinadas a prevenir de la legionela, como el hiperclorado de la red de agua y otras tareas en todos los centros y la revisión de los bioclimatizadores en los ocho colegios que cuentan con esta infraestructura en Huelva.

Asimismo, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales, Emlicodemsa, realiza la limpieza extraordinaria de inicio de curso, para la puesta a punto de todas las instalaciones, tanto interiores, como exteriores, de los centros públicos de Infantil y Primaria de la ciudad.

