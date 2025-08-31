La puesta a punto en los colegios de Huelva pisa el acelerador de cara al inicio de curso

El Ayuntamiento de Huelva trabaja desde mediados de junio en la puesta a punto de 26 centros escolares de la capital. Un dispositivo centrado en el mantenimiento de edificios que incluye albañilería, fontanería, cerrajería y pintura y que ahora, en la cuenta atrás para el inicio del curso, se refuerza con el programa de desratización, desinfección y desinsectación, además de la limpieza extraordinaria de las instalaciones.

Así, esta semana han comenzado los trabajos de desratización, desinfección y desinsectación en los colegios del Ensanche, Tartessos, Virgen del Pilar y Al-Andalus. El programa DDD supone la aplicación, tanto en las aulas como en salas de reuniones, aseos y zonas comunes, de tratamientos de pulverización dirigidos a la desratización y desinsectación de estos espacios, procediendo a la realización de acciones más específicas de desratización en los cuartos y almacenes, con el fin de evitar la aparición y proliferación de algún tipo de plaga.

A continuación, señala el Consistorio en un comunicado, tras terminar las tareas de control de plagas, se procederá a llevar a cabo las actuaciones destinadas a prevenir de la legionela, como el hiperclorado de la red de agua y otras tareas en todos los centros y la revisión de los bioclimatizadores en los ocho colegios que cuentan con esta infraestructura en Huelva.

Asimismo, entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales, Emlicodemsa, realiza la limpieza extraordinaria de inicio de curso, para la puesta a punto de todas las instalaciones, tanto interiores, como exteriores, de los centros públicos de Infantil y Primaria de la ciudad.

Más temas:

Galería colecciones reales