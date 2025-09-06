Raimundo Amador en La Orden y Maldita Nerea en el parque Zafra ponen la música en La Cinta

La segunda noche de las Fiestas de la Cinta 2025 quedará en la memoria de quienes se acercaron al recinto de La Orden. Raimundo Amador, leyenda del flamenco fusión y guitarrista irrepetible, ofreció este sábado un concierto cargado de energía, virtuosismo y cercanía, que convirtió la explanada de la populosa barriada, epicentro cada año de las fiestas patronales, en una gran fiesta.

Desde que apareció en el escenario el público respondió con entusiasmo a cada acorde. El maestro sevillano demostró una vez más por qué es considerado uno de los grandes referentes del flamenco y el blues , alternando momentos de puro duende con otros donde la guitarra eléctrica rugió con fuerza.

En paralelo, el parque Zafra también vivió este sábado una noche de lleno absoluto con la actuación de Maldita Nerea, que llegó a Huelva con sus acordes pop. Jorge Ruiz y los suyos lograron conectar con un público entregado desde el primer acorde, repasando himnos generacionales que fueron coreados por miles de voces.

Maldita Nerea congregó en el parque Zafra a toda una multitud alberto díaz

El parque onubense se convirtió en un mar de móviles iluminados, palmas y cánticos que acompañaron a la banda durante todo el concierto, demostrando que Huelva tenía ganas de reencontrarse con la música.

Programación musical para todos los gustos

Las Fiestas de la Cinta 2025 han vuelto a demostrar que son mucho más que tradición y devoción. El apartado musical, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, ha reunido a artistas locales y nacionales en dos grandes escenarios: el recinto de La Orden y el parque Alcalde Juan Ceada, más conocido como el parque Zafra.

En La Orden ya brillaron artistas locales como Diego García, Beatriz Romero y Domingo Manguara en la jornada inaugural, mientras que este sábado fue el turno de Raimundo Amador y Gonzalo Alhambra. La música continuará este domingo con las actuaciones de Lucho RK (22:00 horas) y Femme Fatene (00:00).

Por su parte, el parque de Zafra abrió el viernes con La Señal, Conjunto Porco Preto y Bolu2 Death, y este sábado ha vivido la gran expectación en torno a Maldita Nerea y Ultraligera. Cierra este domingo Rozalén (22:00 horas), una de las voces más queridas de la escena nacional, que compartirá cartel con el grupo local Lisboa (00:00 horas), completando así una oferta musical variada y de calidad.