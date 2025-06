El TSJA admite a trámite un recurso contra el proyecto de urbanización del Muelle de Levante

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto Huelva te mira contra los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Huelva en el Muelle de Levante. Así lo ha anunciado la organización este miércoles, que ha explicado que acudió al Alto Tribunal al considerar que la figura del estudio de detalle, mediante la que el consistorio ha aprobado la ordenación de esta zona de la ciudad, no es la adecuada para hacerlo.

«El estudio de detalle es una figura de ordenación menor aunque se use de forma sistemática porque permite escaquearse de determinados informes«, ha explicado Alicia de Navascués, portavoz de Huelva te mira. »El ayuntamiento está ordenando la ciudad a golpe de la figura de ordenamiento urbanístico más baja que hay, con menor control por parte tanto de la ciudadanía como de otras administraciones. Pero en este caso no debe usarse, porque entre otras cosas no hay una evaluación ambiental y no se tiene en cuenta, por ejemplo, las afecciones para las aves en una zona protegida«.

Así, Huelva te mira solicita en el recurso admitido a trámite «la anulación del planeamiento urbanístico aprobado por el ayuntamiento« para la zona que va desde la actual valla del Puerto al borde del agua -es decir, se excluiría el soterramiento de la avenida Hispanoamérica-. No se han pedido medidas cautelares «porque aún no ha comenzado nada, y entendemos que no hay riesgo por el momento de daño irreversible».

Barrera edificatoria

Desde la organización en defensa del patrimonio, que ya consiguió paralizar en los tribunales los proyectos urbanísticos contemplados para los cabezos de la ciudad, el proyecto planteado en el Muelle de Levante «vende una apertura de la ciudad a la ría que no es tal, sino todo lo contrario«, afirma Navascués, que considera que el plan general otorgó una edificabilidad muy elevada a la zona (más de 80.000 metros cuadrados), en la que «se va a construir una pantalla edificatoria que, de nuevo, va a cercenar la histórica relación que tuvo la ciudad con la ría».

Para Huelva te mira el proyecto supone una barrera edificatoria con una de las señas de identidad de Huelva, la ría, asegurando que «es un pelotazo urbanístico del que el único beneficiario va a ser el puerto y a base de actividades elitistas« y que promueve un »modelo ajeno y despersonalizado« que »no tiene sentido en una ciudad como Huelva«.

Por ello «hemos recurrido este ordenamiento urbanístico, de la misma manera que lo hicimos con los cabezos, porque son señas de identidad clarísimas de Huelva».