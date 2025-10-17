Una vecina de Huelva acude a la Policía para desmentir un bulo sobre el secuestro de niños

Los bulos y la difusión de los mismos sin un mínimo de pudor han estado a punto de jugar una mala pasada este viernes en Huelva. En cuestión de horas, la fotografía de una mujer a bordo de un autobús urbano comenzó a circular por distintas aplicaciones de mensajería instantánea acompañada de un alarmante mensaje: se afirmaba que había intentado secuestrar o fotografiar a varios niños, e incluso se convocaba una concentración vecinal para «darle caza» en el barrio del Torrejón.

El mensaje, plagado de faltas y con tintes racistas, aseguraba que la mujer había sido vista «haciendo fotos a mis hijos y a mí» y pedía «llamar a la policía si la veis». En paralelo, comenzó a difundirse también un audio donde una voz anónima advertía de que «están intentando llevarse a los niños» y que la supuesta sospechosa habría tratado de sacar a un menor del autobús «delante de la madre». En el mismo audio se aseguraba que ya se habían presentado denuncias ante la Policía, extremo que ha sido desmentido por fuentes oficiales.

La propia mujer ha ido a la Policía

Ante la magnitud del bulo y la alarma social que se ha estado generando a lo largo de toda la mañana, la propia mujer que aparecía en la fotografía decidió presentarse voluntariamente en dependencias policiales para aclarar la situación. Según han confirmado a este medio fuentes de la investigación, la mujer explicó que simplemente había tomado una fotografía para enviársela a su marido y que en ningún momento actuó de forma sospechosa. Tras comprobar su identidad y contrastar los hechos, la Policía descartó por completo cualquier delito.

«Respecto a la famosa foto de una mujer en un autobús que supuestamente se dedica a secuestrar o fotografiar a menores, dicha señora se ha presentado en la Policía, se ha comprobado su identidad y la veracidad de lo ocurrido. Por lo tanto, estamos ante otro bulo absurdo que se ha divulgado por todas las redes», han confirmado desde la Policía Nacional.

Este nuevo bulo viral ha podido tener importantes consecuencias, teniendo en cuenta que en el audio que acompañaba la imagen se anunciaba incluso una «quedada» en El Torrejón, frente al centro de salud, con el objetivo de «salir en busca de estos dos personajes». «Esperemos que los encuentren, y que los encuentren antes que la Policía», se escuchaba decir a la voz que circuló por WhatsApp.

Así, la iniciativa de la persona señalada y la rápida actuación de las autoridades ha evitado consecuencias más graves, pero el episodio deja al descubierto los riesgos de compartir información sin verificar. La difusión masiva de bulos puede poner en peligro la integridad de personas inocentes y generar un clima de miedo injustificado.