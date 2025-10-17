Huelva se prepara para la X Marcha Contra el Cáncer: una cita con el deporte y la solidaridad

El próximo domingo 26 de octubre a las 11:00 horas, las calles de Huelva volverán a llenarse de color y esperanza con la celebración de la X Marcha Contra el Cáncer, una cita ya emblemática que une deporte, convivencia y compromiso social.

Organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, esta iniciativa busca no solo recaudar fondos para la investigación y los programas de apoyo a pacientes y familiares, sino también visibilizar la importancia de la prevención y la solidaridad ciudadana frente a la enfermedad.

El recorrido, no competitivo y abierto a todas las edades, partirá desde la Plaza de las Monjas y finalizará en el Paseo de la Ría, tras recorrer unos 4,5 kilómetros por el corazón de la capital onubense. No importa si se camina o se corre: lo esencial es sumar pasos en la lucha contra el cáncer.

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 24 de octubre a través de la web oficial de «Colabora contra el Cáncer», en la sede provincial de la AECC (calle Alcalde Mora Claros), en El Corte Inglés, o incluso el mismo día del evento, antes de su inicio.

En esta décima edición, la organización confía en superar la participación de años anteriores y volver a convertir la marcha en una gran marea verde de apoyo y esperanza. Cada dorsal, cada donación y cada paso cuentan: juntos, los onubenses volverán a demostrar que la solidaridad también salva vidas.