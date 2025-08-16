provincia

El alojamiento más romántico de Huelva: burbujas de cristal para ver las estrellas en mitad de la sierra

Se sitúa en Cortegana y ofrece actividades complementarias de senderismo, enoturismo y observación de estrellas, entre otras

Dormir bajo un cielo plagado de estrellas, en plena naturaleza y con todas las comodidades de un hotel es posible en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche gracias a las burbujas de Horizonte Bubble Rooms. La empresa propone una escapada diferente: pasar la noche en una burbuja de cristal desde la que contemplar el paisaje y el firmamento sin moverse de la cama. Un refugio perfecto para parejas que buscan intimidad y desconexión en un entorno inigualable.

Situadas en una dehesa de castaños y alcornoques, las burbujas combinan la experiencia de acampar al aire libre con el confort más cuidado. Su enclave ofrece vistas únicas a las colinas y al Castillo de Cortegana, y se encuentra a poco más de una hora de Huelva y Sevilla. El resultado es un alojamiento exclusivo en el que los atardeceres, amaneceres y cielos despejados se convierten en parte de la experiencia.

Un hotel burbuja en la Sierra de Huelva

Horizonte Bubble Rooms cuenta con tres burbujas —Crepúsculo, Alba y Ocaso— equipadas con cama queen size, baño completo con vistas, aire acondicionado y jardín privado. El desayuno se sirve dentro de la burbuja, y es posible personalizar aspectos como la firmeza del colchón o la almohada. Además, ofrecen servicios adicionales como masajes, cenas con productos de la sierra, degustaciones de ibéricos o kits románticos.

La experiencia puede completarse con distintas actividades en colaboración con empresas locales: paseos a caballo, rutas de senderismo, enoturismo, observación de estrellas o visitas a la cercana Gruta de las Maravillas. La política de reservas y cancelación está claramente definida, con tarifas reembolsables y no reembolsables, y horarios adaptados a la temporada (la de verano se considera desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre). Eso sí, no se admiten mascotas y se pide respetar el silencio a partir de medianoche.

Cortegana, un destino con historia

A pocos minutos de las burbujas se encuentra el centro de Cortegana, uno de los pueblos más pintorescos y con mayor encanto de la Sierra de Huelva. Su casco histórico conserva la esencia de la arquitectura serrana y está presidido por su Castillo, una fortaleza del siglo XIII que ofrece unas vistas espectaculares del entorno. Pasear por sus calles empedradas permite descubrir casas señoriales, plazas tranquilas y rincones donde la tradición sigue viva.

Cortegana es un excelente punto de partida para recorrer la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su entorno natural ofrece rutas de senderismo entre dehesas y bosques de castaños, miradores con panorámicas únicas y una gastronomía marcada por el cerdo ibérico y los productos de la huerta. La combinación de naturaleza, cultura y buena mesa lo convierte en un destino imprescindible para quienes buscan una experiencia auténtica en el corazón de la sierra de Huelva.

