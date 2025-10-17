El alcalde de Punta Umbría asegura que no hay delito en el caso de los chiringuitos

«Respeto profundamente los procesos judiciales, y por eso no hago ninguna declaración, pero yo le digo que, en mi opinión, todo va a ir bien. Para todos». El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, que la semana pasada declaraba ante el juez para responder de la acusación de un supuesto delito de prevaricación, se ha pronunciado de este modo en el pleno municipal celebrado este viernes en la localidad.

Hernández Cansino ha roto su silencio acerca de una cuestión que, hasta el momento, ni en intervenciones públicas ni a las puertas del juzgado, había evitado valorar. Lo ha hecho tras las acusaciones del concejal de Izquierda Unida en la oposición, Víctor Ruiz, que durante su intervención -y tal y como ya hizo en la anterior sesión plenaria- se ha referido a la investigación en curso e, incluso, ha insinuado la posibilidad de que Cansino acabase en la cárcel.

«Me he cortado de ponerle la querella por lo que dijo en el último pleno, cuando me acusó de prevaricar 'otra vez', algo que era manifiestamente una calumnia expresa, dando por hecho una condena que ni está, ni va a ser», ha señalado el alcalde de Punta Umbría durante su intervención final, en la que se ha dirigido al concejal.

«Y yo respeto profundamente los procesos judiciales, y por eso no hago ninguna declaración, pero yo le digo que, en mi opinión, todo va a ir bien, para mí y para todos», ha abundado Hernández Cansino, que ha adelantado en el pleno que «el informe del Seprona que encargó ese juzgado dice que no hay delito, por parte del empresario ni de nadie más, de momento. Pero yo quiero respetar el procedimiento judicial, siempre lo he respetado y por eso no entro en declaraciones, pero no es de recibo lo que usted ha dicho».

Así, el primer edil ha afeado a Ruiz la insinuación acerca de la cárcel, ya que «en ningún caso se está hablando de pena privativa de libertad, y es muy triste que por mensajes como ése mi hija me escriba preocupada preguntando si voy a entrar en prisión. Y eso pasa por declaraciones como la que usted acaba de hacer», le ha reprochado Cansino.

Tanto el alcalde José Carlos Hernández Cansino como la anterior regidora de Punta Umbría, Aurora Águedo -a la que, según Cansino hoy en el pleno, su compañeros del PSOE «han abandonado»- están siendo investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada, al no haber actuado con la diligencia esperada tras las denuncias de los vecinos contra Casa Diego Canaleta, un chiringuito de la localidad que habría desarrollado su actividad de forma contraria a la ley.

Así, en el auto del juez instructor, se acusa a ambos ediles de haber «permitido durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno de dominio público, causando ruidos y molestias que perjudican lógicamente a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso».

Una actividad que sí fue advertida por los técnicos municipales, que emitieron varios informes al respecto que, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta por ninguno de los dos regidores para aplicar medidas correctoras.