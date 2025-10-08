El alcalde de Punta Umbría declara ante el juez por las irregularidades de los chiringuitos

La Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este miércoles la declaración del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, por la investigación abierta sobre las irregularidades en los chiringuitos en la localidad.

Hernández Cansino, que acudía al juzgado nº 4 a declarar ante el juez en calidad de investigado, ha rechazado hacer declaraciones a los medios que aguardaban a las puertas del Palacio de Justicia, del que ha salido alrededor de las 12.30 de la mañana. Y es que pese a que en un inicio estaba citado a las doce de la mañana, el primer edil puntaumbrieño ha adelantado su declaración -que ha contado con la presencia del fiscal- tras saberse que la ex alcaldesa socialista, Aurora Águedo, finalmente no comparecería hoy.

Según han informado los abogados, Águedo ha solicitado un aplazamiento por enfermedad, con lo que su declaración se ha pospuesto.

Defensa de su actuación

Pese a su rechazo a hacer declaraciones y exponer la defensa que ha esgrimido durante su comparecencia, Hernández Cansino ya había dejado entrever que sus argumentos se basarían en el supuesto desconocimiento de la situación irregular del establecimiento cerrado por orden judicial este verano, el chiringuito Casa Diego, cuya clausura ha motivado la investigación de otras muchas situaciones irregulares entre los chitinguitos del municipio costero.