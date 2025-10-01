Estas son todas las tapas que ofrecerá cada uno de los stands en la XXIV Feria de la Tapa de Huelva

La XXIV Feria de la Tapa de Huelva se desarrollará desde el 2 al 5 de octubre

La vigésimo cuarta edición de la Feria de la Tapa de Huelva se celebrará esta semana, entre el jueves día 2 de octubre y el domingo 5, en el solar del antiguo Mercado del Carmen de la capital onubense.

Ofrecerá un horario ininterrumpido de 12.00 a 00.00 horas (también hay previstas actuaciones musicales) y contará con 14 stands: nueve de tapas, además de espacios dedicados a chacinas, mariscos, vinos del Condado, dulces y una barra central de bebidas. Los precios serán de 3 euros por tapa y 1,5 euros por refresco o cerveza, mientras que el precio del ponche, las bebidas energéticas y el tinto de verano será de 3 euros y el de las copas de 6.

Los nueve establecimientos participantes en esta edición son: El Cuartel – Antigua Casa Lalo, Dgustate, La Bronce, Los Maestres, Freiduría La Plaza- Abacería La Abundancia, Coma Tapas, Rosalía La Ratona, Casa Galicia y Restaurante Juan Hormigo. A ellos se suman Jamones Tomás Castaño (chacinas), Mariscos Carrillo (mariscos), Bodegas del Socorro (vinos), La Grosera (dulces) y The Real Lion (barra de bebidas).

Estas son las tapas que ofrecerá cada uno de los nueve stands:

Restaurante Casa Galicia

- Tortilla de berenjenas.

- Tortilla de patatas y cebolla.

Taberna Casa Lalo

- Bomba de queso crujiente con jamón.

- Miniburger de buey (con salsa tres mostazas sobre pan de semilla).

Bar Los Maestres

- Rosa picante (tortita de trigo con chorizo picante y queso).

- Solomillo de atún en su jugo (con base de guacamole y salmorejo de mango).

Dgustate

- Burrito de pollo (tika masala con arroz salvaje).

- Donut de pulled pork (con glaseado de vino tinto).

Asador La Bronce

- Arroz al señorito.

- Bombón de carrillera (estilo La Bronce).

Coma Tapas y Punto

- Gyozas de pollo y verduras.

- Arepa de choco al trikitriki.

Restaurante Juan Hormigo

- Repelo de atún al ajillo (con escalivada, paté de aceituna negra y salicornia de Isla Cristina).

- Tronco de atún (con crema de mojama y boletus).

Abacería La Abundancia

- Choco frito.

- Adobo frito.

Rosalía La Ratona

- Pan bao de puntillitas (puntillitas de la costa fritas acompañadas de alioli negro, dentro de un pan bao).

- Falso risotto de gurullo (pasta andaluza con crema de queso Doñana, cremoso y muy de aquí).

Y a ellos se les suman también estos establecimientos:

Pastelería La Grosera

- Tarta de queso.

- Minipastelitos.

- Minicroisants.

Mariscos Carrillo

- Gambas.

- Coquinas.

- Cigalas.

- Pulpo a la gallega.

- Cuerpos de cangrejo.

- Mojama.

Jamones Tomás Castaño

- Tapa de jamón ibérico.

- Montadito de jamón ibérico.

- Tapa de queso viejo.

- Tapa de caña de lomo ibérica de bellota.