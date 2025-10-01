Estas son todas las tapas que ofrecerá cada uno de los stands en la XXIV Feria de la Tapa de Huelva

Habrá nueve, además de espacios dedicados a chacinas, mariscos, vinos del Condado, dulces y una barra central de bebidas a precios asequibles

La XXIV Feria de la Tapa de Huelva se desarrollará desde el 2 al 5 de octubre
R. Ubric

La vigésimo cuarta edición de la Feria de la Tapa de Huelva se celebrará esta semana, entre el jueves día 2 de octubre y el domingo 5, en el solar del antiguo Mercado del Carmen de la capital onubense.

Ofrecerá un horario ininterrumpido de 12.00 a 00.00 horas (también hay previstas actuaciones musicales) y contará con 14 stands: nueve de tapas, además de espacios dedicados a chacinas, mariscos, vinos del Condado, dulces y una barra central de bebidas. Los precios serán de 3 euros por tapa y 1,5 euros por refresco o cerveza, mientras que el precio del ponche, las bebidas energéticas y el tinto de verano será de 3 euros y el de las copas de 6.

Los nueve establecimientos participantes en esta edición son: El Cuartel – Antigua Casa Lalo, Dgustate, La Bronce, Los Maestres, Freiduría La Plaza- Abacería La Abundancia, Coma Tapas, Rosalía La Ratona, Casa Galicia y Restaurante Juan Hormigo. A ellos se suman Jamones Tomás Castaño (chacinas), Mariscos Carrillo (mariscos), Bodegas del Socorro (vinos), La Grosera (dulces) y The Real Lion (barra de bebidas).

Estas son las tapas que ofrecerá cada uno de los nueve stands:

Restaurante Casa Galicia

- Tortilla de berenjenas.

- Tortilla de patatas y cebolla.

Taberna Casa Lalo

- Bomba de queso crujiente con jamón.

- Miniburger de buey (con salsa tres mostazas sobre pan de semilla).

Bar Los Maestres

- Rosa picante (tortita de trigo con chorizo picante y queso).

- Solomillo de atún en su jugo (con base de guacamole y salmorejo de mango).

Dgustate

- Burrito de pollo (tika masala con arroz salvaje).

- Donut de pulled pork (con glaseado de vino tinto).

Asador La Bronce

- Arroz al señorito.

- Bombón de carrillera (estilo La Bronce).

Coma Tapas y Punto

- Gyozas de pollo y verduras.

- Arepa de choco al trikitriki.

Restaurante Juan Hormigo

- Repelo de atún al ajillo (con escalivada, paté de aceituna negra y salicornia de Isla Cristina).

- Tronco de atún (con crema de mojama y boletus).

Abacería La Abundancia

- Choco frito.

- Adobo frito.

Rosalía La Ratona

- Pan bao de puntillitas (puntillitas de la costa fritas acompañadas de alioli negro, dentro de un pan bao).

- Falso risotto de gurullo (pasta andaluza con crema de queso Doñana, cremoso y muy de aquí).

Y a ellos se les suman también estos establecimientos:

Pastelería La Grosera

- Tarta de queso.

- Minipastelitos.

- Minicroisants.

Mariscos Carrillo

- Gambas.

- Coquinas.

- Cigalas.

- Pulpo a la gallega.

- Cuerpos de cangrejo.

- Mojama.

Jamones Tomás Castaño

- Tapa de jamón ibérico.

- Montadito de jamón ibérico.

- Tapa de queso viejo.

- Tapa de caña de lomo ibérica de bellota.

