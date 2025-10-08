Cae la consejera de Salud de Andalucía por la polémica en los cribados de cáncer de mama

La crisis del cribado del cáncer de mama en Andalucía se ha cobrado una víctima política. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que ha aceptado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

La comparecencia se ha producido pasadas las 20.30 de la tarde, cuando aún no había finalizado el pleno del Parlamento y apenas una semana después de conocerse el fallo que ha afectado a unas 2.000 mujeres. El presidente de la Junta ha anunciado la dimisión de la consejera de Salud por la crisis de los cribados del cáncer de mama.

Hernández, médico de profesión y de perfil técnico, llegó a la consejería en julio de 2024, sustituyendo en el cargo a Catalina García. Al parecer en las últimas horas había puesto su cargo a disposición del presidente, que finalmente la aceptado. De hecho la comparecencia de la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, este miércoles para explicar el plan de choque, ponía de manifiesto que la titular de Salud no estaba ya en la gestión de la crisis.

En una breve comparecencia Juanma Moreno ha insistido en que ha aceptado la dimisión de la titular de Salud solo unas horas después de dar a conocer el plan de choque con el que intentarán atajar el problema. Juanma Moreno explica que realizará una renovación profunda del sistema de salud.

En su explicación el presidente ha explicado que el 90 por ciento de los casos se han circunscrito al hospital Virgen del Rocío y que el programa del cribado del cáncer de mama "salva muchas vidas". En este sentido Moreno ha defendido que realizará una auditoría sobre lo ocurrido y que se cambiará todo lo que sea necesario. Además ha dicho que es "consciente" de las dificultades que hay que afrontar y ha apostado por seguir trabajando "con rigor", seriedad y sensatez" para mejorar las cosas y hacerlas mejor.

"La sanidad pública es uno de los pilares de nuestro estado", ha defendido el presidente insistiendo en defender que hay que confiar en "nuestro gran sistema sanitario" que cuenta con "excelentes profesionales".

Juanma Moreno también ha explicado que el protocolo que se estaba siguiendo en el caso del cribado del cáncer de mama era el mismo que estaba en marcha desde el año 2011, es decir, procedente de la etapa del PSOE en la Junta de Andalucía.