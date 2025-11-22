El caos de la erosión de arena en Matalascañas se agrava sin freno ni medidas previstas y ya pone también en serio peligro a Doñana

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, trasladará en la próxima sesión del Consejo de Participación de Doñana, que se celebrará este lunes, la preocupación del Ayuntamiento por la evolución del litoral de Matalascañas y, de manera especial, el riesgo que la erosión puede llegar a suponer para la zona donde se ubica la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), cuya afección tendría un impacto directo y grave sobre Doñana.

El primer edil va a exponer ante el Consejo que los daños registrados en el Paseo Marítimo tras los últimos temporales, como los asociados recientemente a la borrasca Claudia, no son episodios aislados, sino la consecuencia de una falta de arena que se prolonga desde hace años y que hace cada vez más vulnerable el frente costero de Matalascañas. Cada nuevo episodio de fuerte oleaje acelera la pérdida de arena y acerca la línea de costa a infraestructuras clave.

En este contexto, Bella subraya que «no se trata solo de reparar un paseo marítimo deteriorado, sino de evitar que la regresión del litoral alcance infraestructuras esenciales como la EDAR, con el consiguiente riesgo para el entorno de Doñana». El Ayuntamiento considera que este hecho, ligado a la protección ambiental y a la seguridad de las infraestructuras, debe tenerse en cuenta.

Desde el Consistorio también recuerdan que la aportación extraordinaria de arena aprobada por el Gobierno de España es una medida necesaria, pero insuficiente si no se acompaña de una estrategia global que ofrezca soluciones estables frente a la erosión. Los informes técnicos municipales advierten de que la regeneración puntual del arenal no garantiza por sí sola la protección a medio y largo plazo ni del Paseo Marítimo ni de otras infraestructuras.

Francisco Bella, el alcalde de Almonte, atendiendo a los medios de comunicación junto al paseo marítimo de Matalascañas h24

En relación con la reparación del paseo, desde el Miteco han insistido al consistorio que son obras de competencia municipal, aunque existen precedentes de actuaciones impulsadas por el Estado en esta misma zona, como las obras realizadas durante el Gobierno de Zapatero, han señalado en una nota desde el Ayuntamiento. A juicio del Ayuntamiento, «este hecho demuestra que es posible y necesario un mayor compromiso por parte de la Administración General del Estado en la defensa de este litoral».

Bella defenderá ante el Consejo de Participación de Doñana la necesidad de actuar con criterios homogéneos, lealtad institucional y coordinación entre administraciones, dada la estrecha relación entre Matalascañas y el espacio protegido. «Matalascañas es una puerta de entrada a Doñana, y lo que ocurra en su litoral tiene consecuencias más allá del núcleo urbano», ha insistido.

Consejo de Participación de Doñana este lunes

El Consejo de Participación de Doñana analizará este lunes, entre otros asuntos, los Marcos de Actuación para Doñana, el Plan Especial de Ordenación de Regadíos ubicados al Norte de la Corona Forestal de Doñana o el recién publicado informe del año hidrológico 2024-2025.

Según indica la convocatoria, se convoca sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, el 24 de noviembre, a las 10.00 horas en primera convocatoria, y si no hubiera quórum de constitución, a las 10.30 horas en segunda convocatoria, en el Centro Administrativo El Acebuche del Espacio Natural.

Así, el consejo analizará en esta sesión el estado de los Marcos de Actuación para Doñana, del Plan Especial de Ordenación de Regadíos ubicados al Norte de la Corona Forestal de Doñana.

Asimismo el orden del día también incluye los informes del Equipo de Gestión del Espacio Natural; de la Estación Biológica de Doñana; de las reuniones de las Comisiones de Trabajo del Consejo de Participación y del Plan Anual de Trabajos para el año 2026.