La calle más navideña de Andalucía está en este pueblo de Huelva: «Cada año es más bonito»

La Barriada de los Poetas de Punta Umbría se ha ganado, a pulso y a golpe de creatividad vecinal, el título oficioso de la calle más navideña de Andalucía. Lo confirma el vídeo viral de TikTok, con 2.500 likes y más de 1.600 compartidos y en el que los usuarios preguntan sin parar «¿qué calle es?», «¿dónde está?» o si «¿ya se puede visitar?», y lo ratifica el propio Ayuntamiento, que el pasado sábado inauguró la Villa Navideña Solidaria de la calle Antonio Machado, epicentro de un proyecto comunitario que este año ha crecido como nunca.

Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por Jonathan Beltrán y un pequeño grupo de vecinos es hoy un auténtico movimiento popular: cinco calles —Antonio Machado, Vicente Espinel, Juan Ramón Jiménez, Boya y Orinque— se han organizado para crear un gran decorado navideño lleno de luces, figuras artesanales, portales de fantasía, pasacalles, personajes infantiles y hasta nevada artificial.

«Cada año es más bonito», comenta una usuaria en TikTok, entre decenas de mensajes que felicitan el trabajo y preguntan cómo llegar. La respuesta se repite una y otra vez: Antonio Machado, en la barriada de los Poetas.

Inaugurada el sábado

«La Villa Navideña de la Barriada de los Poetas ya late en Punta Umbría», celebraba el Ayuntamiento tras la inauguración el pasado sábado. El acto reunió a familias enteras que querían ser testigos de un arranque festivo que ya forma parte de la agenda navideña onubense.

Desde el Consistorio agradecieron «el impulso colectivo de toda la barriada», destacando el papel de quienes han diseñado elementos decorativos, de los que han aportado tiempo y materiales, y de quienes han participado en los talleres comunitarios que han dado vida a esta pequeña «villa mágica».

«Cuando un barrio se une… ocurre la magia», decía el mensaje municipal. Y este año, esa magia se ve, se siente y se comparte en redes sociales.

En el TikTok difundido por @villanavid_puntaumbria, miles de personas ya se han detenido a admirar la iluminación. Los comentarios reflejan sorpresa, orgullo y una enorme curiosidad: «Qué bonito, ¿en qué calle es?»; «Este año hay varias calles más, si no has venido nunca, te va a gustar mucho»; «Habéis hecho un gran trabajo, enhorabuena»; «Lo más bonito es que la gente se una para hacer algo por su barrio», son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Muchos planean visitarla durante el puente y otros reconocen, con humor, que «esto parece América», comparando la espectacularidad de la decoración con los famosos barrios de luces de Estados Unidos.