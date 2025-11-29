Huelva comienza a vivir un ambiente navideño que irá a más

El encendido del alumbrado navideño este viernes, coincidiendo con el Black Friday, marcó el inicio de un tiempo para sumergirse en el especial ambiente de estos días festivos. Tras el pasacalles que protagonizó un Cristóbal Colón venido de otro tiempo para portar la luz de la Navidad y extenderla desde la plaza de las Monjas, los onubenses y visitantes ya disfrutan en la ciudad de las primeras propuestas de ocio de una completa programación.

Los primeros espectáculos de luces y música se desplegaron desde la Gran Vía a la plaza de las Monjas, con personas de todas las edades disfrutando, plantando cara al frío. En la céntrica plaza también ha habido muchas personas deteniéndose en los puestos del mercado navideño, con variadas propuestas gastronómicas, de decoración y regalos.

Buñuelos, miel y dulces para comenzar a saborear la Navidad, pero también belenes y figuritas para ampliar el nacimiento para quien sigue fielmente la tradición están estos días disponibles. Como también pendientes, collares, pulseras y otros complementos personales y para la casa, como cuadros, espejos y lamparitas. La artesanía también predomina en varios puestos. Más allá del mercado, todas las tiendas del centro están ya influenciadas por esta época y las calles se vuelven un parque monotemático.

En ese parque total también hay atracciones en varios puntos, como en la plaza del a Soledad y la plaza del Punto, donde los más pequeños disfrutan dando vueltas en vehículos y naves espaciales que permiten percibir de otra forma el giro del mundo.

Pero si algo gusta a pequeños y mayores son los belenes, un símbolo de estas fiestas y el de la Hermandad del Nazareno abrió sus puertas en la plaza de las Monjas. Los visitantes se detenían frente a esta representación de la ciudad de Belén y recorrían sus difetentes escenas y detalles tan cuidados.

Una programación que crece

A partir de la próxima semana las propuestas de ocio se irán multiplicando. En unos días los soportales de la Gran Vía se llenarán de dulces típicos y vinos, aceite, quesos y conservas. También habrá un mercadillo solidario a beneficio de las ONG's de la ciudad.

El próximo 6 de diciembre abrirá la pista de hielo de la plaza del antiguo estadio Colombino, una atracción siempre muy esperada y que cuenta con una notable afluencia de público constante. Otro gran atractivo será el globo aerostático, actividad gratuita previa inscripción que se desarrollará únicamente el 21 de diciembre de 17.00 a 19.00 horas.

Ya más adelante comenzarán las nevadas en los diferentes barrios, así como a recogerse las cartas que los niños escriben a los Reyes Magos, pero para hasta estos momentos aún queda.