El Grinch de Corrales vuelve a encender este lunes la magia navideña con una tarde dulce

La calle Cumbre de los Milanos de Corrales (Aljaraque) se ha convertido, desde hace cuatro años, en una de las atracciones navideñas más visitadas de la provincia de Huelva. Lo que empezó como una iniciativa vecinal durante la pandemia hoy es un espectáculo de luces, decoración artesanal y personajes que cada Navidad atrae a miles de personas —familias, colegios, autobuses organizados y visitantes llegados de toda Andalucía e incluso del extranjero—, hasta el punto de que este pequeño núcleo se ve completamente masificado muchas tardes y noches de diciembre.

Este lunes 1 de diciembre tendrá lugar la inauguración oficial, y Daniel Nogales, militar de profesión y alma del proyecto, volverá a encarnar al ya célebre Grinch de Corrales, un personaje que lleva tres años interpretando y que se ha convertido en símbolo del barrio.

Así, para esta tarde está prevista la inauguración oficial de la iluminación navideña en la calle Cumbre de los Milanos, que tendrá lugar a las 18.30 horas, un acto con el que se abre de forma simbólica la Navidad en Villa Quién. Los vecinos ofrecerán chocolate caliente y galletas a los asistentes, y desde las 19.00 horas comenzará el espectáculo habitual de luces y ambientación que cada año atrae a cientos de personas. Según adelanta la organización, habrá además una sorpresa especial «para irse un poquito más dulce».

Programación de este 2025

El calendario navideño de 2025 viene cargado de actividades, tras el arranque oficial en la tarde de este lunes.

5 de diciembre: primera aparición del Grinch en familia, con Papá Noel, Jack Skellington, Sally y otros personajes.

Viernes sucesivos: visitas especiales y nuevas apariciones.

Semana del 19 al 24: entrega de cartas y sorteo de regalos.

25 de diciembre: pequeña carroza por el Paseo de la Punta de la Barranca repartiendo caramelos y alegría.

Entre semana: talleres de galletas, pintacaras, meriendas navideñas y actividades para todas las edades.

Además, durante todas las fechas la decoración permanece encendida y accesible, pudiéndose visitar un total de cinco calles y más de 30 casas implicadas. Así, algunas casas están decoradas de arriba abajo; otras, de forma más sencilla, pero todas aportan a esta particular Villa Quién onubense.