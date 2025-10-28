IX Feria del Vino de Chucena: fechas y programación

El Ayuntamiento de Chucena ha presentado en el día de hoy la IX Feria del Vino, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre, en un acto que ha contado con la participación del alcalde del municipio, Antonio Manuel Rubio López; el concejal de Cultura, Jesús Pérez Romero; el presidente de la Cooperativa Vitivinícola Nuestra Señora de la Estrella, Francisco Vera Monge; y el bodeguero local, Serafín Guzmán Pérez.

Chucena volverá a convertirse en el epicentro del vino del Condado de Huelva con la celebración de una nueva edición de este evento que combina tradición, cultura y promoción del sector, y que se consolida como una de las grandes citas del calendario de la localidad.

El alcalde, Antonio Manuel Rubio, subrayó que la Feria del Vino «está enfocada en la promoción de uno de los grandes motores socioeconómicos del municipio y la comarca, y, además, es una carta de presentación para nuestro pueblo, una oportunidad para dar a conocer nuestra riqueza vitivinícola, nuestra historia y nuestro patrimonio».

En este sentido, destacó que la feria representa «una apuesta decidida por la promoción de la marca 'Chucena, Vino de la Tierra', que es sinónimo de calidad, arraigo y orgullo local». Rubio quiso también poner en valor el compromiso y la implicación de la Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella, de los bodegueros y agricultores del municipio, «que se vuelcan cada año con este evento y se convierten en los mejores anfitriones, mostrando lo mejor de nuestro pueblo».

La IX Feria del Vino de Chucena cuenta con una importante muestra comercial en torno al sector vitivinícola, una oportunidad para degustar y adquirir los vinos del municipio y de la comarca, así como una exposición de maquinaria agrícola que refuerza el carácter profesional de esta cita. Junto a ello, la programación incluye una variada agenda lúdica con degustaciones, pasacalles, actuaciones humorísticas y musicales de gran nivel, entre las que destacan la del grupo Salmarina el viernes o las de Erika Leiva, Miguel Sáez, Mario Méndes y Kiahra el sábado.

Actividades paralelas

El evento incluye también actividades de referencia que son ya una tradición, como la Cata Maridaje a cargo de la sumiller Mónica Rosón y el crítico gastronómico Txema Marín, el acto institucional de Entrega de las Cepas de Oro del Municipio o la X Ruta Cicloturista «Vino del Condado de Huelva», una de las pruebas deportivas más consolidadas de la comarca.

El alcalde quiso concluir su intervención destacando el valor simbólico de esta feria, que supone el mejor cierre a la vendimia, y lanzó una invitación a vecinos y visitantes, «para compartir con nosotros esta fiesta del vino y de la tierra, disfrutar de su ambiente, de su gente y de los grandes vinos, en un entorno lúdico y festivo».