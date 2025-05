El paseo marítimo de Matalascañas no tendrá habilitados todos los accesos a la playa este verano a causa de los daños que ha sufrido la estructura con varios temporales, así como la falta de tiempo y medios para realizar los arreglos necesarios. El Ayuntamiento de Almonte ha solicitado el auxilio del Gobierno Central, pero ante la falta de respuesta está desarrollando un plan parcial que permite la bajada a la playa en algunos puntos y que en otros sólo se señalicen para no ser usados.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha explicado en rueda de prensa que en la mayor parte del paseo se habilitarán unas escaleras provisionales porque «el tajo en algunas partes es bastante importante», mientras que hay otros puntos en los que «no se va a poder acceder, va a ser imposible».

Sobre el estado del paseo ha comentado que cuando no hay arena en la playa la marea «sube más« y los temporales han sido «importantes», por lo que «al final ha roto esa estructura y el agua ha entrado por debajo del paseo y ha quitado arena». Hay zonas en las que han aparecido antiguos bidones de arena y donde está fuera parte de la cimentación.

«Máxima precaución»

«Vamos a adecentar la infraestructura con obra civil y lo único que queda es señalizarlo», ha indicado. Van a advertir con carteles y también los socorristas de las distintas zonas van a informar y pedir a los usuarios que tengan «la máxima precaución».

En cuanto a la reposición de arena, está en vía de contratación, trámite que podría finalizar entre julio y agosto, para a continuación comenzar las obras con sistemas como una draga. «La arena no se va a poder tener cuando se quiera y tenemos que pasar la temporada así», ha expuesto Bella, que también ha indicado que cuentan con un proyecto de reforma del paseo de 800.00 euros con fondos propios ante la inacción del Gobierno.

Sin respuesta del Gobierno

«Estamos buscando la complicidad del Ministerio para que se abriera una vía de solución más a largo plazo y ante lo planteado no hay una respuesta», ha lamentado el regidor almonteño, que ha recordado que Matalascañas es «motor» de todo el Condado con la actividad turística, que da hasta septiembre muchos puestos de trabajo en Almonte y todas las localidades limítrofes.

Video. Francisco Bella, alcalde de Almonte, en rueda de prensa M.A.F.

El regidor municipal ha resaltado que desde la Subdelegación del Gobierno les dicen que la ayuda del Ejecutivo Central «no corresponde», ante lo que ha declarado que «no lo entendemos, porque en otras ocasiones con otros grupos políticos sí se ha contestado». Es por eso que se ven en la situación de «asumir ahora una obra financiada con fondos propios en la medida de lo posible».

La Subdelegación sí acometió una actuación en 2020, con más de un millón de euros de inversión, y ahora no lo ha hecho. «Lo hemos pedido como entonces. No ha cambiado la Ley de Costas ni el reglamento. Aquella vez se invirtió y ahora no. No hubo una declaración de zona catastrófica ni nada. Había socavones en el paseo y se arregló. El auxilio de las administraciones está contemplado dentro de la ley», ha resaltado el alcalde, que ha considerado que se le está pasando factura al municipio por sus protestas en contra del reparto del Plan de Doñana entre los municipios. «Ha habido algo del tema del enfrentamiento por los fondos de Doñana y esto responde en parte a esto», ha opinado.

«Lo lógico es que un municipio que aporta 56 kilómetros de costa a la provincia de Huelva pueda tener el auxilio de la administración central, que es la potente», ha reflejado Bella, para quien la falta de arena es «algo obvio y evidente». Ha explicado que la causa de que no llegue la aportación natural de arena a la playa de Matalascañas es a causa de la presencia del Espigón Juan Carlos I, situación que ha acrecentado los sucesivos temporales.

También ha recordado que hace más de 7 años que el Ministerio plantea una obra de regeneración de arena pero que aún no se ha licitado. «Un año tras otro y un temporal tras otro tenemos esto. Lo hemos solicitado por activa y por pasiva», ha recalcado. Ha puesto el foco en que esta situación afecta a Matalascañas pero también a Doñana, al Asperillo y a las dunas móviles. «Es un tema de carácter ambiental muy importante y lo estamos intentando hacer ver», ha concluido.