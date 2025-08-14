La mejor playa de Huelva para unas vacaciones en familia: tiene un ambiente muy tranquilo y una gran oferta de ocio

Hay un rincón de la costa de Huelva muy apreciado por aquellos que viajan en familia. Es un perfil de cliente apreciado por algunas de las principales cadenas hoteleras del país que buscan ubicar algunos de sus establecimientos próximos a esos lugares apreciados por las familias. Hablamos de playas tranquilas, que además están dotadas de servicios básicos que facilitan la visita a aquellos que bajan con algo más que una toalla.

Ese lugar en la provincia de Huelva no es otro que la bella playa de Isla Canela, dentro del término municipal de Ayamonte, aunque lindando con Isla Cristina. A lo largo de sus siete kilómetros de extensión, se sitúan algunos de los hoteles más afamados de la provincia, dentro del segmento sol y playa. Son complejos hoteleros de lujo que se comunican directamente con el arenal de la costa y que ofrecen a los viajeros todos los servicios posibles.

Isla Canela limita al norte con el núcleo urbano de Ayamonte, el cual está unido por dos puentes, uno de ellos peatonal, y el otro, abierto al tráfico. Al este limita con las Marismas de Isla Cristina, y con la Ría Carreras, que separa a Isla Canela del municipio de Isla Cristina.

Las condiciones climatológicas de este arenal ofrecen con asiduidad un oleaje moderado que hace que sea una de las mejores playas para niños que además tienen la oportunidad de practicar deportes acuáticos como el windsurf, paddlesurf y surf a través de la propuesta lúdica de empresas asentadas en la zona.

En este rincón de Ayamonte es posible, además, disfrutar de auténticas delicias en algunos de sus mejores bares y restaurantes; lo que a buen seguro satisfacerá a los adultos.