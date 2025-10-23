Abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de operador de instalaciones mineras en Huelva: fechas y requisitos

La Fundación Atalaya, impulsada por la empresa minera Atalaya Mining, abre la inscripción para la VI edición del Curso de Operador/a Técnico/a de Instalaciones Mineras. Se trata de una formación gratuita dirigida a personas desempleadas de la Cuenca Minera, enfocada en tareas propias de entornos industriales y mineros. Las personas interesadas ya pueden inscribirse para optar a una plaza en el curso, que comenzará el día 24 de noviembre de 2025.

El proyecto, consolidado ya en la Cuenca Minera, cuenta con la colaboración de empresas auxiliares vinculadas a la mina de Riotinto: Sánchez y Lago, Mimese, Umaco, Insersa, Codisevand, Spi Bierzo, Fundación La Caixa- Caixabank, Movimientos de Tierras y Áridos del Tinto SL, Maxam, Royman, Voladuras y Transportes Blanco, Grusol y Goipe.

En esta sexta edición del curso, se ofertan 20 nuevas plazas para residentes desempleados en los municipios de la Cuenca Minera. La selección valorará la formación y las aptitudes de las personas candidatas. El objetivo es mejorar su empleabilidad y dar respuesta a la demanda de perfiles específicos que plantea el sector minero en el entorno.

El plan de estudios, coordinado por la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Sevilla, combina formación teórica y práctica. En la parte teórica, con una duración de hasta 300 horas, se abordarán contenidos como mecánica de calderería y soldadura, mecánica de ajustes, electromecánica, mantenimiento mecánico, sistemas hidráulicos y neumáticos, mantenimiento y reparación de motores, maquinaria de manutención y trabajo con riesgos especiales. Además, se ofrecerán acreditaciones profesionales clave para el sector minero-industrial, entre ellas: ITC 02.01.02 Operador de Servicios Generales, ITC 02.01.02 / ET 2003-1-10 Operadores de perforación, corte y voladura en actividades de exterior, y ITC Operadores de maquinaria de arranque, carga y viales en actividades de exterior.

Requisitos

La formación se completará con un módulo sobre trabajos de sondeos, excavaciones, perforaciones y explosivos, otro dedicado a la gestión de la prevención de riesgos laborales, y un bloque enfocado al desarrollo de habilidades personales para la empleabilidad. El programa concluirá con 200 horas de formación práctica en empresas del sector industrial, sin compromiso de contratación, lo que permitirá a los alumnos aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno laboral real.

Las personas interesadas en inscribirse tienen de plazo desde hoy hasta el próximo día 6 de noviembre, a través del correo formacionindustrial@camaradesevilla.com o en la web de la Escuela (https://en.camaradesevilla.com/curso-operador-instalaciones-mineras).

Para poder participar en el proceso de selección será necesario presentar el DNI, certificado de empadronamiento en alguno de los municipios de la Cuenca Minera, acreditación de situación de desempleo y titulación mínima requerida (ciclo formativo de FP de Grado Medio o Superior -FP1 o FP2- o Bachillerato).

Desde la Fundación Atalaya subrayan la importancia de seguir ofreciendo oportunidades reales de empleo y formación en la Cuenca Minera. Cada edición del curso se revisa junto con las empresas colaboradoras para ajustar el programa a las demandas del sector y mantener el compromiso de Atalaya con las personas.