Diputación hará obras en otras diez carreteras de Huelva 'peligrosas'

La Diputación de Huelva seguirá invirtiendo en la mejora de su red de carreteras provincial. La institución supramunicipal ha aprobado, en su última sesión plenaria, una modificación presupuestaria para incluir una partida de 7,5 millones de euros destinada al arreglo y mejora de diez carreteras, además de la reparación de puentes y caminos en distintos puntos del territorio onubense.

El diputado de Infraestructuras, Manuel Cayuela, ha señalado que esta inversión responde a criterios de seguridad vial y conservación responsable del patrimonio público, además de suponer un ahorro económico a largo plazo, ya que se actuará en vías que presentan un avanzado estado de deterioro. «No se trata solo de reparar el firme —ha explicado—, sino de mantener vivas las arterias que conectan a nuestros pueblos, garantizando desplazamientos más seguros y eficientes».

Actuaciones previstas HU-3110 (Moguer al Rocío), con 1.850.000 euros

HU-5401 (Puebla de Guzmán a Paymogo), 810.843 euros

HU-8100 (Aroche a La Contienda), 1.103.589 euros

HU-4103 (La Palma del Condado a Berrocal), 800.000 euros

HU-3301 (Lepe al Terrón), 500.000 euros

HU-8109 (N-433 a Los Romeros), 300.000 euros

HU-8105 (Cortegana a Aracena), 900.000 euros

HV-1417 (Camino Provincial Huelva a Trigueros), 300.000 euros

HU-9105 (N-435 a Cumbres de San Bartolomé), 300.000 euros

HU-6103 (N-435 a Mina Concepción), 300.000 euros

Inversión en la red provincial

Esta actuación se suma a la anterior modificación, por la que se incluyeron otros 4,3 millones de euros para la mejora de cinco carreteras (Niebla-Valverde del Camino; Valdelamusa-San Telo; Niebla-Beas; La Redondela-Pozo del Camino y el tramo urbano de Aracena), y a la partida aprobada a comienzos de verano para la contratación del servicio de conservación de carreteras y caminos de la provincia durante los próximos cuatro años, con una dotación global de 14 millones de euros.

La Diputación de Huelva cuenta actualmente con una Red Provincial de Carreteras de 812 kilómetros y una Red de Caminos Rurales de 102 kilómetros, lo que supone un total de 914 kilómetros de vías de titularidad provincial que vertebran el territorio y facilitan la comunicación entre los municipios.

Con esta nueva inversión, la institución provincial refuerza su compromiso con la movilidad segura y sostenible, impulsando el equilibrio territorial y el acceso a servicios básicos en las comarcas onubenses.

En conjunto, está prevista una inversión de 38 millones de euros hasta 2027 destinada al mantenimiento, rehabilitación y mejora de accesos y conexiones en toda la provincia.