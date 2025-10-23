Un hotel de El Rocío, elegido como mejor hotel rural de lujo de España

El mejor hotel rural de lujo de España está en la provincia de Huelva, concretamente en El Rocío. El Hotel La Malvasía, perteneciente al grupo Kaizen Hoteles y ubicado en el corazón de la aldea almonteña, ha obtenida la prestigiosa distinción que conceden los World Travel Awards, que en la edición de este año se han llevado su celebración a la isla italiana de Cerdeña.

La Malvasía ha desbancado a hoteles tan reconocidos como la Abadía Retuerta, Finca La Bobadilla, Grand Hotel Son Net y Son Bunyola Hotel&Villas por aspectos como su ubicación única, junto a las marismas de Doñana; la excelencia de su servicio, basado en la atención personalizada y en una filosofía de hospitalidad que combina cercanía, tradición y exclusividad; o su oferta gastronómica de kilómetro cero, que rescata los sabores del entorno con productos de temporada y una cocina inspirada en la tradición onubense.

El establecimiento, perteneciente a Kaizen Hoteles -que también ha sido reconocido como Mejor Grupo Hotelero independiente de Europa 2025-, se distingue además por su apuesta por la sostenibilidad, con iniciativas de ahorro energético, gestión responsable del agua y colaboración con productores locales, y se confirma como un espacio único para eventos y experiencias, desde celebraciones íntimas hasta actividades de ecoturismo.

«Este premio es fruto del esfuerzo de todo un equipo y del amor por nuestra tierra. Queremos que cada visitante viva la esencia de El Rocío y de Doñana con el máximo confort y autenticidad», señalaba en la gala de entrega de los galardones, considerados los Óscar del turismo, la directora del hotel, Elena Pérez Coronel, para quien la distinción supone un impulso para el turismo sostenible y de interior en la comunidad.

Hotel La Malvasía

El establecimiento hotelero, que acaba de reafirmar su posición como uno de los hoteles rurales más distinguidos de España, cuenta con 35 habitaciones distribuidas en cinco tipologías, con un diseño que apuesta por la autenticidad y los materiales naturales, en concordancia con el entorno en el que se levanta.

El Hotel La Malvasía, el único de cuatro estrellas en la aldea onubense, conserva la estructura típica de las casas rocieras, con estancias que se articulan en torno a patios andaluces llenos de luz, fuentes y vegetación, creando un ambiente sereno e inspirador, ideal para relajarse y disfrutar del entorno único de Doñana.