El increíble hotel de Huelva que se encuentra perdido en la sierra y es sólo para adultos: «Estupendo para el que quiera despejarse de todo»

La Era de Aracena es un alojamiento situado en un entorno rural pintoresco a esc solo un kilómetro del municipio de Aracena en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su localización en la Carretera Sevilla Lisboa Km 85 400 Camino Pradocruzado permite disfrutar de la tranquilidad del campo sin renunciar a la cercanía del casco urbano.

El complejo dispone de una piscina al aire libre abierta durante la temporada de verano. Desde esta zona se contemplan vistas impresionantes a las montañas que rodean Aracena lo que convierte el baño y el descanso en una experiencia completamente integrada con la naturaleza.

Los alojamientos presentan una decoración con encanto que combina estilo rústico y confort actual. Las paredes de piedra vista y los techos con vigas de madera crean una atmósfera cálida y auténtica. Todas las habitaciones cuentan con entrada privada aire acondicionado y zona de estar con televisión de pantalla plana. Las casas están además equipadas con cocina lo que aporta mayor independencia para estancias largas o viajes en familia.

La Era de Aracena incorpora un restaurante que apuesta por platos tradicionales de la cocina española elaborados con productos locales. También dispone de bar y una terraza que se asoma al valle ofreciendo un espacio ideal para relajarse al aire libre tras un día de excursiones.

El entorno natural que rodea el hotel es uno de sus grandes atractivos. Se trata de una zona ideal para practicar senderismo y equitación gracias a la presencia de caminos rurales dehesas y paisajes de montaña muy representativos de la sierra onubense.

El centro de Aracena se encuentra a tan solo un kilómetro y medio. Allí se ubica la Gruta de las Maravillas uno de los monumentos subterráneos más importantes de España visitada por miles de turistas cada año por su red de lagos galerías y formaciones geológicas únicas.

La Era de Aracena se posiciona así como un alojamiento perfecto para quienes desean combinar descanso naturaleza y turismo cultural. Su ambiente acogedor su ubicación estratégica y la calidad de sus servicios lo convierten en una opción destacada para descubrir la sierra de Huelva en cualquier época del año.