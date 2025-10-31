La casa más bonita de la Sierra de Huelva sale a la venta por cerca de un millón de euros: tiene un jardín de ensueño y una ubicación privilegiada

Las personas que tengan un poder adquisitivo alto y quieran vivir en una impresionante finca rodeada de naturaleza tienen ahora una oportunidad única. Una de las casas más bonitas de la Sierra de Huelva se encuentra a la venta en Idealista, el portal inmobiliario de referencia.

Se trata de una fantástica finca de estilo rústico que se encuentra muy cerca de Aracena, una de las localidades más conocidas de la provincia. Como se indica en el anuncio, la propiedad se encuentra a sólo 10 minutos andando del municipio y dispone de una superficie total de 26.333 metros cuadrados.

Así es la casa que está a la venta en Aracena

Esta impresionante finca que está a la venta en Aracena se encuentra en un lugar privilegiado. Está rodeada por un pequeño pantano, bancales y cerros comunicados por caminos y cuenta con una gran variedad de árboles como naranjos, chopos, encinas, olmos, cipreses, limoneros o higueras, entre otros. El interior de la finca también dispone de 8.686 mm destinados al olivo, 6.447 mm destinados a frutales de secano y 9.598 mm para huertos de regadío.

Imágenes de la vivienda Idealista

En cuanto a las vivienda, la propiedad cuenta con tres construcciones independientes. La casa principal dispone de 117 metros cuadrados que se distribuyen en un gran salón con chimenea, una cocina, dos dormitorios con baño incluido y dos terrazas amuebladas. En un nivel superior se encuentra la casa de invitados, que tiene 74 metros cuadrados y cuenta con un salón con chimenea, dos dormitorios y un altillo con baño y aseo, además de tener también su propia terraza amueblada.

El otro edificio de la finca es una antigua casa que se encuentra junto a una alberca que se usaba como lavadero. Esta cuenta con un hermoso salón-comedor con chimenea, una cocina y un baño-vestuario. Aunque lo más destacado de este rincón de la finca es el increíble jardín. La casa que se encuentra junto a la alberca está situada entre dos grandes superficies de césped donde hay diferentes espacios de reunión.

Características: Finca rústica

670 metros cuadrados construidos

5 habitaciones

5 baños

Parcela de 26.333 metros cuadrados

Terraza y balcón

Chimenea

Plaza de garaje incluida en el precio

Segunda mano/buen estado

Armarios empotrados

Trastero

Calefacción central: gas

Este es su precio

Según el anuncio de Idealista, la vivienda se puede comprar 927.000 euros, un precio elevado que reduce considerablemente el número de posibles compradores. En cualquier caso, las personas que sí se puedan permitir el lujo de pagar dicha cantidad tienen una oportunidad única para conseguir esta fantástica finca.

Un lugar de ensueño con más de 20 hectáreas que se encuentra en un lugar privilegiado como Aracena, uno de los municipios más bonitos de la Sierra de Huelva conocido por su maravilloso entorno natural.