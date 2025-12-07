Juanma Moreno, estrella improvisada este domingo en el Belén Viviente de Beas: «¡Es una preciosidad!»

La jornada de este domingo ha dejado una estampa especial en el Belén Viviente de Beas, que ha contado con una «estrella» improvisada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha realizado una visita privada a este emblemático montaje navideño, considerado el belén viviente más antiguo de Andalucía.

Acompañado por varios miembros del Partido Popular y por su esposa, Moreno ha recorrido cada rincón del Belén, deteniéndose en las distintas escenas que recrean el Nacimiento y saludando uno a uno a los figurantes, con quienes se fotografió y conversó para interesarse por los oficios tradicionales que representan.

Uno de los momentos más emotivos de la visita se produjo en el mercado, donde el presidente mantuvo una afectuosa charla con los actores del centro de personas con discapacidad Betsaida, participantes habituales en el Belén y cuya presencia es uno de los elementos más queridos por los visitantes.

Antes de abandonar el recinto, Moreno rubricó su paso por Beas en el libro de honor de la Hermandad de Clarines, organizadora del belén viviente, sumándose así a la lista de personalidades que han visitado esta representación viviente a lo largo de sus cincuenta y cinco ediciones. Después, el presidente compartió almuerzo en un conocido restaurante de la localidad.

«!Es una preciosidad!»

Tras su visita, Juanma Moreno ha dejado testimonio en sus redes sociales, donde ha destacado la singularidad del montaje beasino.

«¡El belén viviente más antiguo de Andalucía está en el municipio onubense de Beas y es una preciosidad! Un entorno mágico y entrañable donde sus vecinos son los protagonistas. Aquí se pueden descubrir muchos de los oficios y modos de vida de la época, cuidan cada detalle, está hecho con mucho mimo y ha recibido numerosos premios. Os animo a que lo visitéis estas Navidades. Me lo he pasado muy bien y a mí me ha gustado mucho. Gracias a José Leñero, su alcalde, por acompañarme y por la hospitalidad y amabilidad de todo el pueblo».

Juanma Moreno, este domingo, en el Belén Viviente de Beas h24

El Belén Viviente de Beas fue inaugurado el pasado 28 de noviembre por la consejera de Igualdad, Loles López, y permanecerá abierto fines de semana y festivos hasta el 4 de enero.

Horarios de visita Sábados, además del 25 de diciembre y 1 de enero: de 15.30 a 19.30 horas.

Domingos, así como el 8 de diciembre: de 11.00 a 13.00 y de 15.30 a 19.30 horas.

Días escolares 11 y 17 de diciembre: de 10.00 a 13.00 horas.

Con esta nueva visita institucional, Beas reafirma su papel como uno de los grandes referentes navideños de Andalucía, mostrando a vecinos y foráneos una Navidad tradicional y llena de autenticidad.