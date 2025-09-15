Juanma Moreno refuerza la posición de Pilar Miranda dentro del PP andaluz

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, presidirá el comité organizador del XVII Congreso Regional del Partido Popular de Andalucía, que se celebrará en Sevilla entre los días 7 y 9 de noviembre. El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado el nombramiento y ha definido a Miranda como «una persona que ha demostrado sobradamente su capacidad y carácter«. Por su parte, la alcaldesa ha expresado su gratitud en sus redes sociales: »Con orgullo y responsabilidad asumo el honor de presidir el comité organizador del XVII Congreso Regional del Partido Popular de Andalucía. Gracias a Juanma Moreno por la confianza. Huelva cuenta en Andalucía«.

Intervención de Juanma Moreno facebook

El anuncio se produjo durante la Junta Directiva del partido celebrada en Sevilla, la primera del actual curso político. En este mismo acto, Moreno confirmó que el cónclave autonómico reunirá a 2.160 compromisarios, lo que representa «la organización territorial más potente que tiene el Partido Popular en el conjunto de España». Además, el presidente andaluz aprovechó para presentar su candidatura para seguir liderando el partido, una decisión que fue recibida con un aplauso por los afiliados y cargos presentes.

Juanma Moreno ha destacado que será un congreso «abierto a la sociedad», siguiendo la línea de moderación de su proyecto político y con el objetivo de estar «pegaditos a los problemas de los andaluces, a sus anhelos». Para materializar esta apertura, dos de las ponencias contarán con la participación de representantes «de entidades, colectivos, plataformas, asociaciones». Se trata de la ponencia social, titulada 'Un modelo social para el futuro', y la económica, denominada 'Andalucía, el progreso en marcha'.

La delegación 'popular' onubense desplazada a Sevilla facebook

A estas se sumarán otras dos ponencias: la del Reglamento de Organización, que desgranará el secretario provincial del PP de Granada, Jorge Saavedra, y la política, que correrá a cargo de la coordinadora del Área de Economía, Carolina España, y determinará «nuestras líneas de actuación en los próximos años».

Este congreso se celebra cuatro años después del anterior en Granada. Moreno ha ironizado sobre el cumplimiento de los plazos estatutarios en su partido en contraste con otras formaciones, afirmando que «nosotros somos un proyecto político que hace las cosas cuando marcan las normas, no nos las saltamos como hacen otros». En este sentido, ha criticado al PSOE y ha asegurado que «ahora es más necesario que nunca proyectos políticos como el nuestro», tanto a nivel andaluz como nacional con Alberto Núñez Feijóo.