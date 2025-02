Un libro desentraña los misterios de las casas encantadas de Huelva

José Manuel García Bautista, reconocido investigador de misterios, ha invertido casi tres años en indagar y escribir acerca de distintas historias sobre lugares encantados en la provincia de Huelva. En ellos hay presencias, apariciones, sonidos... sucesos extraños y personas que los han presenciado y han querido hablar con él. En total ha recogido 31 casos de toda la provincia, 10 en la capital, reunidos en el libro 'Casas encantadas de Huelva', que pronto va a sacar a la venta la editorial Niebla.

García Bautista ya publicó con la editorial onubense 'Huelva Sobrenatural', 'Sevilla Sobrenatural', 'Guía OVNI de la provincia de Sevilla' y junto a José David Flores 'Terror en el sanatorio de los muertos'. Como en publicaciones anteriores, insiste en señalar a Huelva24.com que su modo de operar es siempre el mismo. «Es un trabajo concienzudo y no he querido tirarme a la piscina en ningún caso ni publicar nada que esté a medio confirmar», defiende sobre su labor.

«Hay personas que se reservan mucho y temen que se les tome por locas»

De este modo, aunque haya tenido conocimientos de más casos de los recogidos, sólo se ha quedado con los que tienen el respaldo de varios testimonios. «Dependo siempre de que haya alguien que quiera contar lo que ha pasado y compartir una determinada experiencia, pero hay personas que se reservan mucho y temen que se les tome por locas», detalla el investigador.

El autor y su libro H24

No es fácil dar con testimonios, pero hay un gran número de personas ávidas de conocerlos. «El público está muy interesado en estos temas de fenómenos paranormales y es un terreno fértil. Ahora parece que están de moda, pero siempre ha tenido su espacio y últimamente hay muchos programas de televisión y radio», comenta García Bautista, que detalla que «las personas que se asomen a este libro van a encontrar muchos casos llamativos y con testimonios de testigos dispuestos a hablar de estos temas».

El anterior libro, 'Huelva Sobrenatural', «funcionó muy bien», recuerda, pero apunta que era «una guía para dar unas nociones, un recorrido breve», mientras que en 'Casas encantadas de Huelva' «profundizo más y todo es más detallado». A esta obra seguirá una tercera sobre apariciones de ovnis, apariciones marianas y otro tipo diferente de sucesos paranormales.

La avenida Andalucía de Huelva, el Ayuntamiento de Manzanilla y el Hospital Vázquez Díaz de la capital H24

En los últimos años le han ido llegando entre cinco y seis casos por semana, con los que se ha ido poniendo a trabajar. En los capítulos de esta obra ningún espacio se libra de contar con sucesos aparentemente inexplicables. Hay casa particulares, hospitales y edificios públicos, entre otros.

En sus investigaciones ha dado con casos muy comunes en varias casas de diferentes barrios de Huelva capital y otros puntos de la provincia. «Hay varias casas particulares donde ha muerto un familiar y días después lo han visto aparecerse por allí, especialmente por lugares que eran el epicentro de las reuniones y en fechas y festividades señaladas. Llaman mucho la atención este tipo de casos porque han salido muchos», explica.

Un antiguo propietario fallecido que se pasea por la casa

Cita un caso llamativo ocurrido en una vivienda de la avenida Andalucía de la que no revela el número. Quienes viven allí «han tenido la ocasión de ver cómo una sombra que se pasea por la casa. Se encienden y apagan las luces y los vecinos del bloque de en frente también lo vieron y lo comentaron. Vieron a un señor mayor paseando por la casa que identificaron con el antiguo propietario que ya falleció».

También está en el libro el caso del Ayuntamiento de Manzanilla. «Entramos de manera exclusiva, pero no a hurtadillas, sino con todos los permisos e incluso nos acompañó el teniente alcalde, Juan Camacho», afirma y detalla que «nos llamaron porque decían que tenían apariciones en la parte de arriba, donde se oía como a niños que hacían carreras y se veía una monja y un señor». Agrega que «tiene sentido porque fue un antiguo convento» y apunta que «hay un tema bajo secreto de sumario».

«En un pasillo se han formado pisadas de la nada y que hay habitaciones que llaman al timbre y están vacías»

Señala que en Huelva capital desde hace tiempo se habla de fenómenos paranormales en el Hospital Vázquez Díaz. «No es una cosa nueva. El personal sanitario me ha comentado como en un pasillo se han formado pisadas de la nada y que hay habitaciones que llaman al timbre y están vacías, además de que ven a personas que entran en un lugar y luego no está». Añade que «me recuerda mucho al Manuel Lois que es el hospital encantado por excelencia». Igualmente han pasado cosas extrañas en el Hospital de Riotinto y también cita al Cementerio de la Soledad onubense.

Sin abandonar la capital ha vuelto a entrar en el Tiro Pichón, «donde ya estuve hace unos años, y han vuelto a ocurrir cosas. Hay personas que han hecho allí sesiones de ouija. Se producen sonidos, descenso de temperatura y ven algo extraño».

José Manuel García Bautista colabora con varios medios y también tiene una sección en Radio Cartaya y a través de él le han ido llegando muchos casos, como el de una aparición en el Castillo de los Zúñiga de la localidad cartayera.

Una chica de la curva en Aracena

También habla de casos que no son casas encantadas, pero que materializan leyendas urbanas muy nombradas. «En Aracena hay una chica de la curva. Hay varios testigos que dicen que han ido conduciendo tan tranquilos y se han encontrado con esta aparición», relata el autor, que comparte también un caso de una experiencia paranormal en un barco pesquero donde «se ha aparecido un señor que estaba relacionado con él y ha sido visto por un montón de personas».

«Huelva es una zona rica en este tipo de fenómenos»

Como conclusión, basada en su experiencia y en el exhaustivo trabajo de campo que ha venido realizando, expresa que «uno tiene la sensación de que Huelva es una zona rica en este tipo de fenómenos y a día de hoy no pasa desapercibido para nadie». No obstante, subraya que «yo nunca digo que sí ni que no. Sólo me dedico a investigar y analizar los testimonios y llegar a la conclusión de que han vivido algo extraño es lo interesante».

Sobre el autor

José Manuel García Bautista (1972), periodista y escritor sevillano, Técnico Especialista en Electrónica Industrial y Criptografía, con estudios también en Ingeniería Técnica Industrial y Relaciones Laborales todo ello por la Universidad de Sevilla (US).

Desarrolla labores de redactor jefe en Sevilla Confidencial y de redactor en CádizDirecto, ABC y Andalucía Información, igualmente en Huelva Información. Locutor de radio en Canal Sur y director del espacio «Voces del Misterio», todo un podcast de culto en iVoox. También tiene un podcast de notable éxito en ABC. Colabora con Onda Cero, Radio Nacional de España y Es Radio así como tiene su espacio de televisión «Andalucía Paranormal» en 7tv, siendo colaborador de Mega, Canal Historia, Canal Sur tv o DMax. Es articulista en las revistas «Año/Cero / Enigmas», «Más Allá» o la norteamericana «Fate».

Entre otros, ha recibido el premio a la mejor labor de periodismo de investigación entre los años 2004 y 2007, mejor blog divulgativo en 2011 con «Diario del Misterio», en 2012 y 2014 el premio «Amigos de la Historia» y en 2016 el premio «Sevillano con Arte» del Ayuntamiento de Sevilla. Desde 2021 dirige el espacio «Andalucía Paranormal» en 7tv.

Destaca su labor como escritor con más de 60 obras en el mercado, con best-seller con la pentalogía «Guía Secreta de Sevilla», siendo autor de la editorial Almuzara, Absalon, Samarcanda, Niebla Ediciones o Editorial Planeta, entre otras, con temas de Misterio, Historia, costumbrismo, sobre Sevilla y crónica negra. Para Niebla destacan obras como «OVNIs en Sevilla» o «Sevilla Sobrenatural».

Es un activo conferenciante y, en los últimos años, dedicarse al periodismo social. En la actualidad también dirige el espacio de mascotas en VIVA.