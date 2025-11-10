La lluvia vuelve a Huelva esta semana: Aemet confirma una probabilidad del 100% para estos días

La lluvia volverá a la provincia de Huelva a mediados de esta semana
Se va acercando el ecuador del mes de noviembre y por ahora las temperaturas siguen siendo más cálidas de lo normal en la provincia de Huelva. Y aunque todavía no se espera que comience el frío habitual de esta época del año, sí que a partir de mediados de semana las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que van a llegar fuertes lluvias.

El lunes y el martes incluso pueden superarse los 20 grados centígrados en varios puntos de la provincia onubense pero el martes ya hay un 55% de probabilidades de que llueva entre las 00.00 y las 12.00 horas y un 55% entre las 12.00 y las 00.00.

Ya el jueves las opciones de que caiga agua del cielo son más altas, con un 65% entre las 00.00 y las 12.00 horas y un 90% entre las 12.00 y las 00.

Y según refleja a día de hoy la página web oficial de la Aemet, el viernes día 14 de noviembre existen un 100% de probabilidades de que llueva. Y lo mismo sucede con la previsión del domingo 15.

Todavía se desconoce si la Aemet activará algún aviso para estos días. El miércoles de la semana pasada elevó uno a naranja para toda la provincia de Huelva pero apenas si hubo incidencias dignas de mención. Y hace dos semanas sí que hubo muchas, e incluso un fallecido, tras el aviso rojo que provocó también varias inundaciones.

