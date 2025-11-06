¿Cuándo volverá a llover en Huelva? Aemet indica un fuerte riesgo para este día

El año 2025 está siendo el más cálido de los últimos en la provincia de Huelva y, a no ser de que cambien mucho las cosas, no parece tener pinta de mejorar demasiado en los meses de noviembre y diciembre en cuanto a fuertes lluvias y a muchas cantidades de agua caídas del cielo.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para los próximos días reflejan buenas temperaturas casi siempre aunque hay riesgos de lluvia en algunos momentos, principalmente a mediados de la semana que viene.

Este viernes día 7 de noviembre, en la capital onubense y el litoral hay un 45% de posibilidades de que lluvia entre las 12.00 y las 18.00 horas, siempre según las previsiones de la Aemet, mientras que entre las 18.00 y las 00.00 existe un porcentaje algo más alto, de un 60%.

Ya la próxima semana, el martes 11 de noviembre, la Aemet da un 55% de posibilidades de que llueva en Huelva. Y el día de más riesgo de precipitaciones apunta a ser el miércoles 12, con un porcentaje de un 95%.

Avisos

Conforme se vaya acercando dicha fecha habrá que ver si la Aemet eleva algún tipo de aviso para la provincia onubense. El miércoles de la semana pasada llegó a haber durante varias horas un aviso rojo en esta zona del litoral español, mientras que el miércoles de esta semana había aviso naranja pero apenas si se reflejaron incidencias destacables.

No tuvo nada que ver con el de la semana pasada, cuando sí que hubo más de 300 e incluso se produjo una víctima mortal en Gibraleón, la de un varón de 59 años al que se le cayó encima un toldo por culpa del fuerte viento y de las lluvias caídas en la localidad olontense.