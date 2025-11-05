Aviso naranja en Huelva: Las lluvias se quedan en la Sierra y en el Andévalo

Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había elevado para este miércoles en toda la provincia de Huelva el aviso de amarillo a naranja en previsión de fuertes lluvias y rachas de viento, finalmente las incidencias no han tenido nada que ver con las de la pasada semana.

Apenas si ha habido incidencias reseñables y no se han recogido grandes cantidades de agua. En la capital y el litoral onubense sólo ha habido viento fuerte por momentos y en la zona del Condado sí que ha habido algunas lluvias ocasionales y de cierta entidad.

Así que el aviso naranja, que estaba vigente desde las 18.00 horas, pasó de largo de buena parte de la provincia de Huelva y únicamente en algunos municipios del Andévalo y la Sierra sí que hubo lluvias fuertes durante un tramo de la mañana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había destacado que podrían acumular hasta 30 mm de lluvia en tan solo una hora, lo que podía provocar anegamientos puntuales en lugares vulnerables e incluso tornados, pero las incidencias han sido bastante escasas y nada han tenido que ver con las del miércoles de la semana pasada, cuando hubo incluso un fallecido tras la caída de un toldo en Gibraleón.

Alrededor de las 15.00 horas las lluvias se marcharon hacia la zona del Aljarafe de Sevilla sin dejar demasiadas tormentas en la provincia de Huelva, que tendrá que esperar posiblemente ahora unos días para volver a ver agua. Había planes de emergencia previstos, eso sí, por parte de varias instituciones y ayuntamientos ante la previsión de la Aemet, que al final no se ha cumplido.