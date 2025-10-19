Uno de los lugares más conocidos de Huelva estará representado en una de las Cabalgatas de Reyes Magos de Sevilla 2026

Huelva estará presenten en la Cabalgata de Reyes de Sevilla. Una de sus carrozas representa uno de los lugares más conocidos y apreciados de la provincia, que cada año recibe mile de visitas, especialmente en un fin de semana de primavera.

Recientemente el Ateneo de Sevilla, entidad organizadora de este tradicional desfile navideño, desveló los diseños de catorce de las quince carrozas que participarán en la comitiva, todas ellas repletas de significado para la ciudad y con guiños especiales.

Emilio A. Boja Malavé, presidente del Ateneo; Manuel Sáinz Méndez, junto al director de la Cabalgata; y el diseñador artístico, Manuel Jesús Corral Zambruno, detallaron que se podrá ver en movimiento en el arranque del año. Este último explicó que la línea creativa del evento vuelve a incidir en la idea de transmitir «cultura, aprendizaje e ilusión» a los niños y todos los que contemplen las cabalgatas.

En los diseños de las carrozas ha habido guiños a juegos infantiles y otras referencias populares. Por ejemplo, habrá una dedicada al Juego de la Oca y a una obra literaria tan universal como El Principito. Pero junto a estas están las que rinden homenaje a entidades y efemérides locales.

El Rocío, en carroza

A la romería del Rocío van muchos fieles en carreta y en esta ocasión será el propio santuario del Rocío el que irá en carroza. Y lo hará porque una de las representaciones rinde homenaje a la Hermandad del Rocío de la Macarena, que cumple 40 años.

El Santuario del Rocío y la Macarena compartirán carroza de Reyes Magos en Sevilla ABC

De este modo, aparece en el diseño la fachada del santuario rociero junto a la de la Macarena, un bonito homenaje que hará que Huelva esté presente en la Cabalgata de Reyes hispalense. El diseño se llama 'El Nacimiento'.

En un guiño a la historia, el Real Alcázar de Sevilla se representará para celebrar el 500 aniversario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal, mientras que en reconocimiento a sus 50 años de trayectoria musical se homenajeará al grupo Cantores de Híspalis.

En otro espacio sobre ruedas, se conmemorará los 50 años de FEDEME (Federación de Empresarios del Metal de Sevilla) y de Tussam, y también el 20 aniversario de Insolac Renovables.

En cuanto a las carrozas que siempre están, como las de sus majestades de oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, sus tronos se han rediseñado con un remarcado estilo barroco. El Gran Visir, emisario de los Reyes Magos, también contará con una nueva carroza.