Aracena promociona su producto estrella con la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico

Aracena ha abierto las puertas este viernes a su fiesta gastronómica con más arraigo: la Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico, que ha iniciado hoy su XXVIII edición en el Recinto Ferial de la Avenida Reina de los Ángeles. Por delante, seis días de celebración divididos en dos fines de semana (del 17 al 19 y del 24 al 26 de octubre) en los que disfrutar en todo lo mucho y bueno que ofrece el cerdo ibérico, con especial interés en el jamón ibérico.

La edición de este año cuenta con 18 empresas del sector ibérico para ocupar los expositores del Pabellón Ferial, mientras que la carpa anexa, dedicada a otros productos y artesanía, contará con 36 empresas participantes. Todo ello en un recinto de más de 30.000 metros cuadrados perfectamente acondicionado, con entrada libre, y situado en pleno casco urbano, junto a la Gruta de las Maravillas de Aracena, donde habrá distintas carpas y servicio de bar para atender al aluvión de visitantes previstos que llegan a la búsqueda del mejor jamón ibérico.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, ha dado la bienvenida a un evento «que cada año va a más gracias al camino recorrido hasta ahora, donde nos hemos dotado de unas magníficas instalaciones en este Recinto Ferial para acoger con la máxima comodidad tanto a participantes como a visitantes, con un atractivo programa de actividades para promocionar nuestro producto estrella y para difundir la cultura del ibérico con distintas actividades para todos los públicos».

En esta línea, el alcalde destacó la trascendencia de este evento en el amplio calendario festivo de Aracena: «Una gran celebración gastronómica que está consiguiendo que Aracena se posicione igualmente como uno de los grandes destinos gastronómicos turísticos de nuestro país, por lo que tenemos unas perspectivas de participación extraordinarias y esperamos que reine el magnífico ambiente de cordialidad, de hospitalidad y de fiesta compartida en torno a un producto que nos identifica a todos y a todas». Asimismo, el alcalde ha agradecido la implicación de administraciones y empresas privadas en toda esta andadura, para hacer de la Feria del Jamón el referente que es hoy día.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha puesto en valor la relevancia de la Feria del Jamón, «que supone no solo tradición, sino también cultura, turismo y gastronomía, pero lo importante es que aquí hay emprendimiento, que hay una apuesta por todo un sector productivo en torno a un producto emblemático». En esta línea, destacó la aportación del Gobierno de España de más de un millón de euros «para que esta ampliación del recinto sea una realidad y nos permita disfrutar de más de 30 000 m² para que más de 50 empresas se puedan promocionar».

El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa, ha destacado «la grandeza que tiene esta magnífica Feria no solamente para esta comarca y Aracena, sino para toda la provincia de Huelva». Así ha apuntado a «la magnífica labor que se hace a través de los productores del cerdo ibérico y esto es una muestra clarísima de cómo cada año sigue poniendo en el mercado un producto de la calidad tan excelente como el de los productores de esta provincia y sobre todo en esta comarca».

La Diputada Provincial de Turismo, Ana Delgado, ha hecho referencia al papel turístico de Aracena dentro de la oferta de la provincia de Huelva, «una de nuestras joyas, por su riqueza natural, arquitectónica y gastronómica, lo que hace que esta Feria sea también un referente». Así, ha incidido en la importancia del sector gastronómico en la oferta turística de Huelva, con el jamón y el cerdo ibérico de esta Feria como principal avanzadilla y protagonistas de una Feria «que es de Interés Turístico de Andalucía desde al año pasado, lo que demuestra su trascendencia, porque el jamón hace que se hable de Huelva en todo el mundo y es un reclamo para visitantes que vienen a esta comarca».

Amplio abanico de actividades en torno al jamón ibérico

La Feria del Jamón de 2025 ofrece una programación ya consolidada, con distintas actividades, en las que se pone en valor la cultura popular en torno al cerdo ibérico (demostraciones de despiece o de corte), así como su tradicional Concurso de Cortadores (domingo 19, 13 horas), jornadas técnicas para profesionales (viernes 24, 11 horas), Showcooking (viernes 24, 12 horas), degustaciones populares (sábados a las 22 horas) y actuaciones musicales en el recinto.

Destaca también uno de los grandes concursos de la Feria, 'Su Peso en Jamón', un sorteo entre todos los participantes que, previamente, deberán marcar en la báscula para dilucidar el premio final: sus kilos traducidos en auténticos jamones ibéricos. El ganador o ganadora se conocerá el domingo 26 en un sorteo público (17:30 horas).

El viernes 24 se celebrará la Gala del Jamón en el Teatro Sierra de Aracena, un acto que contará este año con la exaltación que realizará el Eva Ruiz, presentadora del programa 'La tarde, aquí y ahora' de Canal Sur Televisión y acogerá el acto de hermanamiento gastronómico entre el jamón de Aracena y el Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, cuyos productos se podrán degustar también ese mismo día.

Premios jamón y bellota de oro

Asimismo, este acto, servirá para la entrega del Jamón de Oro y la Bellota de Oro, máximas distinciones que ofrece la Feria y que elige el Comité Organizador. El Jamón de Oro ha recaído este año en Emiliano de Pedro, reconocido catedrático de la Universidad de Córdoba, investigador y divulgador del cerdo ibérico y sus productos derivados, que lo han convertido en una de las voces más autorizadas dentro del sector.

La Bellota de Oro, por su parte, será para José Luis Martín, veterinario de la OCA de Aracena con una amplia trayectoria de servicio público a la ganadería y los profesionales del sector en la Sierra de Aracena. Las entradas para la Gala, que son gratuitas, pueden recogerse a partir de este lunes en las oficinas del Teatro Sierra de Aracena (de 10 a 13 horas) y la misma tarde del evento, en taquilla.