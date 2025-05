Hartazgo y miedo en los conductores que van de Huelva a Matalascañas: «La carretera está criminal y cualquier día habrá una desgracia»

Las infraestructuras de Huelva son uno de los mayores problemas que tiene la provincia. Es un contratiempo endémico y, más allá de solicitar un aeropuerto o la alta velocidad, en el día a día de los ciudadanos lo que más urge es el arreglo de una cantidad de carreteras, comenzando por la propia A-49, que se encuentran cada año en un estado peor y que encima en los últimos tiempos han sufrido más socavones y baches con las fuertes lluvias caídas en nuestra tierra.

Una de las carreteras que presenta un aspecto más peligroso y arriesgado para los conductores es la A-494 que conecta Huelva con Matalascañas. Oleh Musurivskyy se ha puesto en contacto con Huelva24.com para denunciar una situación que lleva sufriendo ya varios años y que confía en que tenga una pronta solución «para evitar que al final ocurran accidentes de los que después tengamos que lamentarnos».

«Lo que está ocurriendo con la carretera A-494, desde la salida del Parador de Mazagón hasta la primera rotonda de Matalascañas, es inaceptable y vergonzoso. Todos los días los que vamos a trabajar de Huelva al Gran Hotel del Coto lo pasamos fatal. Llevamos ocho años soportando el estado deplorable de esta vía, pero este 2025 ha alcanzado un punto criminal seguramente por culpa también de las lluvias que han caído. Es literalmente imposible circular sin poner en riesgo el vehículo y la integridad física«, comentaba Oleh, que también enviaba vídeos y fotografías en los que dejaba patente el grave problema existente en esa calzada a lo largo de varios kilómetros.

Continuaba explicando que «hay baches por todas partes, el asfalto está reventado, y ya ni los intentos de parcheo sirven para nada. Algunos años han 'tapado un poco por encima', como quien cubre una herida con una servilleta, pero este año no se ha hecho nada. Los que trabajamos a diario entre Mazagón y Matalascañas lo vivimos en carne propia. Reventamos el coche día tras día y aún así seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades mientras nadie nos escucha«.

Además, se mostraba dolido porque, a su juicio, los responsables políticos que tienen en su mano poder arreglar este entuerto no están «moviendo ni un dedo». Así, esgrimía que «yo he puesto un par de denuncias al área de carreteras europeas pero ni me han contestado. Sé que muchos trabajadores han puesto reclamaciones, pero parece que da igual cuántas veces lo digamos: nadie nos hace caso. Cualquier día se va a explotar una rueda del coche y se va a salir de la carretera y va a ocurrir alguna desgracia. Esto no puede seguir así. Huelva merece algo mejor. Nosotros merecemos algo mejor porque ya no se trata solo de baches. Se trata de dignidad, de seguridad, y de respeto al ciudadano«.

Por su parte, la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda señaló la semana pasada que estaba llevando a cabo obras de reparación y asfaltado en la propia carretera A-494, pero en el tramo que está a la altura del municipio de San Juan del Puerto. Añadía que «estas actuaciones forman parte de un ambicioso programa de rehabilitación del firme de las carreteras de titularidad autonómica, que busca mejorar la infraestructura vial y reforzar la seguridad de los conductores».

16 millones de euros de inversión

El delegado territorial del ramo, Jaime Pérez Guerrero, explicó que las obras se realizan de manera programada y continúan con el objetivo de mejorar la calidad del asfalto en las vías más afectadas de la provincia. «Siempre que la lluvia lo permita, desde la Junta de Andalucía vamos a seguir mejorando y reparando las carreteras con reposición y nuevo asfalto para reforzar la seguridad vial en las mismas», recalcaba, incluyendo en el listado de carreteras en las que deben hacer obras de mejora la consabida A-494 que va de Mazagón a Matalascañas.

Jaime Pérez hizo también hincapié en los más de 16 millones de euros invertidos por el Gobierno Andaluz para las carreteras de la provincia de Huelva, entre ellos 2,1 destinados al mantenimiento de firmes de las vías onubenses.

El propio Partido Popular quiso denunciar también hace unos días, a través de su presidente provincial, Manuel Andrés González, la «lamentable» situación que presenta la red de carreteras del Estado en la provincia «poniendo en peligro la seguridad de conductores y pasajeros». Destacó que el mal estado de las carreteras no es solo consecuencia de las recientes lluvias, sino del abandono del Gobierno de España por la falta de mantenimiento que se evidencia por ejemplo en la N-431 con «baches, socavones y grietas» en contraste con el buen estado que presenta la autonómica A-492.