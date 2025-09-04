Esta playa es una de las más bonitas de Huelva y apenas tiene bañistas en septiembre: un auténtico paraíso de tranquilidad

Quienes disfrutan de sus vacaciones en septiembre tienen la suerte de descubrir uno de los secretos mejor guardados de la costa onubense: la playa de Isla Canela, en Ayamonte. Este arenal de más de siete kilómetros se extiende junto a la frontera con Portugal y se ha convertido en uno de los rincones más bellos y tranquilos de Huelva, especialmente cuando pasa la temporada alta.

Con su arena fina y dorada, su amplitud y sus aguas tranquilas, Isla Canela ofrece un paisaje casi paradisíaco en estas fechas. Septiembre es, además, un mes ideal para visitarla ya que las temperaturas siguen siendo agradables, el sol brilla la mayor parte de los días y la afluencia de bañistas desciende, lo que convierte el paseo marítimo y la propia playa en un remanso de paz.

Más allá del baño y el relax bajo la sombrilla, Isla Canela invita a disfrutar de numerosas actividades. Los amantes del deporte pueden practicar kitesurf, paddle surf o vela, muy populares en la zona gracias al viento suave del Atlántico. También se pueden realizar paseos en bicicleta por los senderos del litoral o rutas en barco por la ría Carreras y el Guadiana, que regalan vistas únicas entre marismas y atardeceres.

Pero Ayamonte no solo es mar. La vida cultural de este pueblo pesquero es muy rica. Ofrece desde festivales de música hasta exposiciones, teatro, talleres y actividades para todas las edades. Además, su Semana Santa está declarada como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y es uno de los momentos más intensos y emotivos del año, junto con las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de las Angustias.

Ayamonte Adobestock

El municipio conserva un cuidado casco histórico que refleja su pasado como enclave estratégico comercial y pesquero. Calles empedradas, casas blancas con rejas de forja, plazas llenas de vida y monumentos como la Iglesia de San Salvador, el Parador Nacional o el Museo de Arte Contemporáneo Casa Grande forman parte de un tejido urbano acogedor y lleno de historia.

Quienes prefieran un plan más gastronómico, encuentran en los chiringuitos y restaurantes de la zona una oferta marcada por la cocina marinera incluyendo desde el pescado fresco hasta el arroz con mariscos o las famosas gambas de Huelva.

¿Qué hacer en Isla Canela en septiembre? • Relajarte en la playa: kilómetros de arena dorada prácticamente para ti solo.

• Deportes acuáticos: kitesurf, paddle surf, vela o kayak en un entorno perfecto para principiantes y expertos.

• Paseos en bicicleta: rutas tranquilas junto a marismas y dunas.

• Excursiones en barco: descubre la ría Carreras y el Guadiana al atardecer.

• Gastronomía marinera: disfruta de pescado fresco, mariscos y las famosas gambas de Huelva en los chiringuitos.

• Visitar Ayamonte: un paseo por el casco histórico y sus plazas con sabor andaluz.

En definitiva, la playa de Isla Canela es un destino perfecto en septiembre ya que ofrece naturaleza, tranquilidad y buenas temperaturas para quienes alargan el verano lejos de las multitudes.