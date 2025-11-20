El presidente de la Diputación de Huelva anuncia el tercer presupuesto de la Institución con deuda cero

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha avanzado este jueves, durante el acto de entrega de medallas de la provincia de Huelva, que el 1 de diciembre próximo se presentará el nuevo presupuesto de la institución provincial y que será por tercer año consecutivo unas cuentas con cero deuda.

Su discurso por el Día de la Provincia, cuyo acto institucional se ha celebrado en el Teatro Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe, ha sido una firme defensa de lo público. Su intervención tuvo como hilo narrativo el término «corresponder» y puso como ejemplo la puesta en marcha de la red red de cajeros públicos «allí donde los bancos se habían ido o donde nunca habían llegado».

Asimismo aseguró que «corresponder también es planificar, preparar el futuro y estar a la altura de lo que la gente espera de su Diputación», tras lo cual anunció que el próximo 1 de diciembre se presentarán los presupuestos del año que viene, a los que calificó de «expansivos, serios, pensados para la gente y con deuda cero por tercer año consecutivo».

Otra de las cuestiones que abordó fueron las inversiones actualmente activas que gestiona la Diputación de Huelva procedentes de Europa, que cifró en más de 40 millones de euros y que, «gracias al trabajo técnico y al compromiso de la Diputación nos permitirán para avanzar en el ámbito de las infraestructuras, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, el reto demográfico o el turismo».

65.000 personas atendidas por Servicios Sociales

De la misma forma subrayó que, en el campo de los Servicios Sociales, la Diputación ha realizado en lo que va de año 170.000 intervenciones y ha atendido a 65.000 personas en toda la provincia. «Son cifras que impresionan, sí, pero lo importante no es el número, sino la mano tendida que hay detrás de cada intervención», enfatizó.

Toscano también anunció que el próximo 18 de diciembre se celebrará el Consejo de Alcaldías de la Provincia de Huelva en el Convento de Santa de Clara de Moguer para hablar de presupuestos, concertación, planes para municipios, fondos europeos o innovación, «todas cuestiones que afectan de lleno a nuestros municipios».

La intervención del presidente de la Diputación ponía el broche de oro a una ceremonia de entrega de medallas que este año han recaído en la Comandancia de la Guardia Civil, la Magna Mariana, la pintora Pilar Barroso, la deportista Laura García-Caro, el reportero gráfico Manuel Guerrero Muguruza, el científico Antonio Oliveira y el tamborilero Antonio Rodríguez Cruz. A cada uno de ellos Huelva24 les ha hecho una entrevista que puede consultar en su portada.