La programación navideña de este pueblo de Huelva incluye una visita de Papá Noel, un belén viviente, zambombas y una gran burrada

Moguer y Mazagón se preparan para vivir las jornadas más intensas de su calendario festivo. La programación municipal 'Brilla Moguer' y 'Brilla Mazagón' ha diseñado una agenda que apenas deja respiro desde el encendido del alumbrado hasta la llegada de los Reyes Magos. El calendario combina las tradiciones más arraigadas de la Navidad —como los belenes y los villancicos— con propuestas singulares que van desde una carrera solidaria de burritos hasta fiestas con nieve artificial, pasacalles de motos de juguete y numerosos eventos gastronómicos solidarios. Una oferta integral que busca dinamizar la vida social de ambos núcleos de población durante más de treinta días ininterrumpidos de celebraciones.

El arranque oficial tendrá lugar el jueves 4 de diciembre en la Plaza del Cabildo de Moguer a las 19.00 horas con la inauguración del alumbrado y del Belén Artístico, un acto que estará amenizado por el Coro del Centro 'Andaluz Universal' y una degustación de mantecados y vinos locales. El sábado 6 será el turno de Mazagón, que inaugurará su Belén Viviente en el entorno del Faro a las 12.00 horas, una atracción que permanecerá abierta los días 6, 7, 8, 13, 14, 20 y 21 en horario de mañana y tarde. La semana continuará con la Gala del Deporte el miércoles 10 en el Teatro Felipe Godínez y la apertura de la exposición de dibujos escolares el jueves 11.

El segundo fin de semana de diciembre llegará cargado de solidaridad y convivencia. El viernes 12, la Plaza Blas Infante acogerá la Fiesta de Navidad de la Cruz de Mayo de la barriada Platero. El sábado 13 será intenso: la Hermandad del Rocío organizará una 'Carreta Solidaria' desde el Recinto Ferial para recoger alimentos y juguetes, mientras que en Mazagón los más pequeños disfrutarán de cuentacuentos en la Plaza Pilar Quilón. Por la tarde, la Peña de Cante Jondo ofrecerá una Zambomba Flamenca Solidaria a las 17.00 horas, seguida del 39 Festival de Villancicos en el teatro a beneficio de la Asociación Abriendo Puertas. El domingo 14, el espectáculo 'Navidad de Luz' de la Hermandad Matriz de Montemayor cerrará el fin de semana cultural.

Paseo en burro por las calles de la localidad ayto. moguer

La tercera semana traerá propuestas originales como el Concurso de Postres organizado por la APYME el lunes 15 y un peculiar desfile infantil el miércoles 17: un Paseo de Motos de Juguete para niños de 2 a 5 años y una Marcha sobre Ruedas para mayores de 6 años. El jueves 18, la Escuela de Baile del Liceo Municipal ofrecerá una exhibición solidaria en la Plaza del Cabildo, preludio de la 'Superfiesta Multiaventura' del viernes 19 en la Plaza de las Monjas, con tirolina y chocolate a beneficio de la Asociación Orugas a Mariposas. Esa noche, la juventud tendrá su espacio con una fiesta DJ en la Plaza del Pescado.

El deporte y la tradición se darán la mano el sábado 20 con la 41 Carrera Urbana Fin de Año en la Plaza del Cabildo. Tras el esfuerzo físico, la jornada continuará con cuentacuentos en la Biblioteca y una entrega de deseos a Papá Noel en Mazagón. La tarde en Moguer estará marcada por la Zambomba 'Navidad de Luz' a las 18.00 horas y el concierto del grupo 'D´Majuana' en la Plaza del Marqués.

El domingo 21 llegará uno de los eventos más singulares: la 'Gran Burrada Navideña'. A las 12.00 horas, una comitiva de burritos partirá desde la Cuadra de Platero leyendo capítulos de la obra de Juan Ramón Jiménez hasta el Recinto Ferial. Por la tarde, la música navideña sonará en Mazagón con la Zambomba 'Un Canto a la Navidad' en la Plaza Pilar Quilón. El lunes 22 mantendrá el ritmo con una exhibición de baile de la Peña de Cante Jondo y una marcha solidaria sobre patines en Mazagón.

La recta final hacia la Nochebuena se intensificará el martes 23. Papá Noel llegará a Moguer a las 16.00 horas acompañado por el Liceo de la Música, recorriendo las calles principales hasta la Plaza del Cabildo para recoger las cartas de los niños. Simultáneamente, Mazagón celebrará una 'Gran Nevada' en la Plaza Pilar Quilón. El miércoles 24, la charanga 'Échale Sal' animará el centro de Mazagón antes de las fiestas de Nochebuena que se celebrarán de madrugada en las carpas jóvenes de ambas localidades.

Zambomba navideña en Moguer ayto. moguer

El día de Navidad, jueves 25, la Gran Cabalgata de Navidad recorrerá el centro de Moguer desde las 19.00 horas con un cortejo de fantasía. El viernes 26, tras la resaca festiva, los niños tendrán otra 'Superfiesta' con nevadas en la Plaza del Cabildo, mientras Mazagón celebra sus 'Precampanadas' con la orquesta 'Los Elegidos'. El último fin de semana del año, sábado 27 y domingo 28, ofrecerá teatro familiar con 'Carmencita y el Lobo', conciertos del grupo 'Del Juré' y exhibiciones de baile.

Para despedir 2025, Moguer celebrará el martes 30 su 'Gran Fiesta Ensayo de Fin de Año', sustituyendo las uvas por frutos rojos de Cuna de Platero al son de la orquesta 'La Tentación'. El miércoles 31 repetirá el esquema festivo de Nochebuena con fiestas DJ de madrugada. Ya en 2026, tras el Concierto de Año Nuevo del viernes 2, la atención se centrará en los Reyes Magos: llegarán en barco a Mazagón el sábado 3 y recibirán las llaves de la ciudad. Finalmente, tras una jornada de castillos hinchables el domingo 4, el lunes 5 de enero se cerrará el ciclo con la Adoración al Niño Jesús y las tradicionales Cabalgatas de Reyes en ambos núcleos de población.