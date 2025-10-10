El pueblo de Huelva que es conocido por su agua mágica: dicen que tiene propiedades milagrosas

Un pequeño pueblo de la Sierra de Aracena se ha convertido en protagonista de las redes sociales gracias a su agua «milagrosa». El perfil de TikTok @el_callejita ha difundido un vídeo que muestra la belleza de Fuenteheridos, un municipio onubense conocido por su emblemática Fuente de los Doce Caños, de la que se dice que brota un agua con propiedades especiales.

Ubicada en la Plaza El Coso, la fuente es uno de los símbolos más reconocibles del municipio y parte esencial de su historia. Según fuentes municipales, el manantial que la alimenta procede del Puerto de los Ángeles y del Cerro de los Conejales, y suministra alrededor de dos millones de litros de agua diarios. Su construcción data de 1903 y fue posible gracias a la colaboración de los vecinos, que canalizaron el abundante caudal natural para abastecer al pueblo y regar sus huertas.

♬ sonido original - 🔭 ORIÓN🔭🌌🪐C11🔱 ®️ @el_callejita Érase una vez un manantial convertido en fuente, érase una vez la leyenda de Fuenteheridos📍❤️‍🩹✨ En este pueblito de Huelva donde nace el río Múrtigas podemos encontrar un antiquísimo manantial de agua fresca. Los lugareños de la zona comentaron conmigo que, el agua de Fuenteheridos es mágica debido a que antiguamente, y después de las batallas, los soldados heridos iban a curar allí sus heridas, ya que se creían que dicha agua tenía propiedades milagrosas. Esta fuente, llamada “fuente de los 12 caños”, situada en la Plaza del Coso, es el emblema de este municipio onubense de la Sierra de Aracena, ya que recoge aguas subterráneas que brotan de un importante acuífero, soltando a diario la friolera de 2 millones de litros de agua para uso local y de riego. Otra cosa que seguro que no sabes es que a sus habitantes se les llama “paperos” !! Y es que esto se debió a que antiguamente este pueblo fue uno de los lugares idóneos para el cultivo de la patata 🥔 tras su llegada de América. Os recomiendo que empecéis vuestra ruta desde la plaza del Coso y su fuente y os perdáis por esas calles empedradas típicas del lugar. No os olvidéis tampoco de pasaros por el paseo de los poetas, en el cual podréis leer, en un ambiente de total tranquilidad, numerosos versos de artistas conocidos y de otros no tanto, relacionados con el entorno circundante y sus costumbres. Ven a este pueblo perdido, ven a Fuenteheridos, y prueba su agua llena de magia y pureza en pleno corazón de la Sierra de Huelva. ❤️‍🩹✨ #fuenteheridos

En torno a esta fuente, el agua ha moldeado la identidad de Fuenteheridos durante siglos. Las tradicionales «lievas», pequeños canales que distribuyen el caudal entre huertos y cultivos, siguen activas y son parte del paisaje rural que caracteriza al municipio. Además, la fuente marca el nacimiento del río Múrtigas, uno de los más importantes de la Sierra de Aracena.

Aunque no existen estudios científicos que confirmen propiedades curativas, la pureza y frescura del agua han alimentado durante generaciones una creencia popular que la considera «milagrosa». Vecinos y visitantes aseguran que el agua «cura males» o «renueva energías», una tradición que, sin pruebas, forma parte de las tradiciones y creencias de los habitantes de este pueblo.

Cada verano, durante la festividad de la Virgen de la Fuente, se celebra una bendición simbólica del agua, reflejo de la fuerte conexión espiritual y cultural que los habitantes mantienen con su manantial.

Un pueblo con encanto serrano

Con algo más de 800 habitantes, Fuenteheridos es uno de los pueblos más visitados del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Su casco urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, conserva la arquitectura típica serrana con casas encaladas, calles empedradas y rincones sombreados por castaños y encinas.

Fuente de los 12 Caños adobestock

El entorno natural, los senderos y la hospitalidad de sus vecinos convierten a Fuenteheridos en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y autenticidad. Además, la fama reciente de su fuente está atrayendo a un número creciente de visitantes curiosos, que llegan atraídos por la mezcla de historia, leyenda y naturaleza.

Más allá de la creencia popular, la Fuente de los Doce Caños sigue siendo un punto de encuentro para locales y viajeros, y un emblema del equilibrio entre tradición y vida rural. Su «agua mágica», real o simbólica, ha vuelto a poner en el mapa a este pequeño pueblo de la Sierra de Huelva, donde el agua no solo da vida, sino también identidad.